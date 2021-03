Un supporter du PSG avait déclenché l’alarme incendie dans l’hôtel du Barça

Des feux d’artifice mercredi à 4 heures du matin devant l’hôtel parisien du FC Barcelone (le Pullman), des feux d’artifice aux abords du Parc des Princes pendant le PSG-Barça, mais aussi après pour fêter la qualification pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League… Il y avait une odeur de poudre, de représailles, chez les supporters parisiens à l’heure des retrouvailles entre Rouge & Bleu et Azulgrana. Et peu importe le couvre-feu même s’il n’y a pas eu de rassemblements extérieurs. RMC Sport rapporte une autre action ciblée. Un supporter du PSG avait réservé une chambre à l’hôtel Pullman (non privatisé par le Barça) pour y déclencher l’alarme incendie à 5 heures du matin. Soit une heure après les feux d’artifice face à l’établissement. Le fan parisien s’est retrouvé en garde à vue plusieurs heures mercredi matin. Un rappel à la loi lui a été signifié.