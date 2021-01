Le PSG souhaite-t-il signer Christian Eriksen ? Leandro Paredes peut-il, souhaite-t-il être une monnaie d’échange ? On peut légitimement douter de tout cela même si en Italie, jour après jour, des médias l’évoquent. Ce samedi, la Gazzetta dello Sport affirme que ce troc entre l’Inter Milan et le PSG est toujours envisageable, tout en citant une autre destination possible pour l’ancien joueur de Mauricio Pochettino : le Valence CF.

“Le PSG n’est pas le seul à s’intéresser au joueur danois. Car dans les dernières heures de 2020, Valence a également bougé en prenant des informations”, peut-on lire dans la Gazzetta dello Sport. “Le club espagnol traverse une période difficile, tant d’un point de vue sportif que financier. Il cherche des renforts, surtout dans le cœur du jeu, pour changer de classement (17e), proche de la zone de relégation. Et c’est là que l’idée Eriksen est née. Valence n’est intéressé que par un prêt, sans avoir la possibilité de négocier purement et simplement un achat. Et l’Inter devrait en plus contribuer et payer un pourcentage du salaire du joueur, qui gagne 7,5 millions d’euros nets par saison chez les Nerazzurri (hors bonus), des chiffres bien trop élevés pour les caisses actuelles de Valence.” Bref, rien de bien intéressant pour les Interistes.