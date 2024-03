Demain soir, le PSG affronte la Real Sociedad en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Des incertitudes planent sur le onze de départ du PSG.

Le PSG tentera d’aller chercher sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions contre la Real Sociedad demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1). Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Marco Asensio ne sont pas du voyage au Pays Basque. Absents du match contre Monaco vendredi soir, Danilo Pereira et Marquinhos étaient présents à l’entraînement de veille de match avec leurs coéquipiers. Comme le rapporte Le Parisien, le capitaine parisien n’a pas fait le travail jusqu’au bout avec « ses partenaires, et s’est touché le mollet en cours de séance. La prudence reste de mise. » C’est le même optimisme raisonnable et mesuré pour Danilo Pereira, avance Le Parisien. L’international portugais a aussi effectué une bonne partie du travail avec le reste de l’équipe.

A voir aussi : LDC : Enjeux et entretien avant Real Sociedad / PSG

Fabian Ruiz pour compléter le milieu ?

De son côté, l’Equipe indique que les deux joueurs du PSG ont d’abord pris part à l’opposition mise en place par Luis Enrique, qui avait mélangé les équipes, puis aux exercices de frappe. « Le Brésilien et le Portugais ont terminé la séance en se testant à l’écart du groupe, enchaînant les sprints, des exercices d’appuis et de changement de direction et des passes. Marquinhos a longuement conversé sur la pelouse avec un membre du staff. À voir si la conclusion sera positive », a conclu l’Equipe. Le quotidien francilien s’est aussi penché sur la possible composition d’équipe du PSG demain soir. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma gardera les buts. Il devrait être défendu par une défense composée d’Achraf Hakimi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Pour la dernière place en charnière centrale, il hésite entre Marquinhos et Danilo Pereira. Au milieu de terrain, deux joueurs semblent avoir leurs places dans le onze, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Pour le troisième strapontin, trois joueurs semblent en concurrence, Fabian Ruiz, Manuel Ugarte et Lee Kang-in, même si l’Espagnol aurait une longueur d’avance. Enfin, l’attaque devrait être composée d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.