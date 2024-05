Une chance de voir Gonçalo Ramos titulaire contre Dortmund ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG voudra retourner la situation contre le Borussia Dortmund. Pour cela, Luis Enrique pourrait réaliser quelques changements dans son onze.

Mercredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Dortmund lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions (1-0). Comme en quart de finale, le club de la capitale devra retourner la situation pour se qualifier en finale. Contrairement à la double confrontation contre le FC Barcelone, la manche retour se jouera au Parc des Princes, un gros atout pour les Rouge & Bleu. Pour cette rencontre contre les Allemands, Luis Enrique pourrait faire quelques changements par rapport au onze qu’il a aligné au Signal Iduna Park.

Du changement au milieu de terrain ?

L’un d’eux est forcé puisque Lucas Hernandez s’est gravement blessé lors du match aller et sera absent de très longs mois. Trois joueurs postulent pour le remplacer. Danilo Pereira, Lucas Beraldo et Milan Skriniar. Pour le reste du onze, le coach du PSG pourrait réaliser quelques changements. Le Parisien explique que Luis Enrique « n’a pas apprécié la manière dont ses joueurs ont abordé la rencontre, avec une première période assez neutre. Pour lui, sa troupe a manqué d’engagement, d’un état d’esprit conquérant. Il cherchera avant tout à insuffler un supplément d’âme à sa formation afin qu’elle entre d’emblée dans le vif du sujet. » Le quotidien francilien estime que c’est au milieu de terrain que l’ancien sélectionneur de la Roja se pose le plus de questions. « Au cœur du jeu, selon les options tactiques définies, les actions de Kang-in Lee et de Marco Asensio reviennent à la hausse. Surtout celles du Sud-Coréen dont le volume de jeu est loué par le staff. » Le mental et son absence de renoncement plaisent au staff, ainsi que sa capacité à défendre et se projeter, lance Le Parisien.

A voir aussi : Danilo, Beraldo, Skriniar…qui pour accompagner Marquinhos contre Dortmund ?

Le sens du but de Ramos, un plus qui peut aider

En ce qui concerne le numéro 11 du PSG, il « offrirait davantage de garanties pour tenir le ballon dans une configuration où le PSG dominerait outrageusement la partie, son but mardi pour étouffer Dortmund. » Son placement entre les lignes et son sens des décalages apportent un profil nouveau, également. Enfin, pour l’attaque, la seule alternative qui s’offre à Luis Enrique se nomme Gonçalo Ramos, selon le quotidien francilien. Si l’international portugais devait être titulaire, cela décalerait Kylian Mbappé à gauche. « Dans une manche retour où il faudra marquer au moins deux fois pour se qualifier, son sens du but, son jeu aérien, ses bonnes dispositions actuelles peuvent aider le PSG« , conclut Le Parisien.