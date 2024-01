Une faible option d’achat dans le prêt de Lemina ?

Noha Lemina devrait rejoindre Wolverhampton en prêt avec option d’achat d’ici la fin du mercato. L’option d’achat pour le titi du PSG devrait s’élever à un million d’euros.

Prêté l’été dernier à la Sampdoria de Gênes, Noha Lemina ne joue pas avec l’équipe première du club de Serie B. Le milieu offensif, qui avait réalisé une très belle présaison avec les Rouge & Bleu, n’a joué qu’une rencontre avec l’équipe première de la Sampdoria, en août dernier. Dans l’optique d’avoir du temps de jeu au plus haut niveau, le titi (18 ans) a cassé son prêt avec l’équipe italienne. Courtisé par plusieurs clubs cet hiver, Noha Lemina devrait rejoindre Wolverhampton avant la fin du mercato.

Une option d’achat fixée à un million d’euros

Selon les informations du Parisien et de l’Equipe, le titi du PSG devrait rejoindre le club anglais sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’un million d’euros. Le quotidien francilien explique que Noha Lemina était tout proche de rejoindre Amiens lundi, « puisque les Picards discutaient des modalités du transfert avec les dirigeants parisiens« , il a finalement choisi de rejoindre les Wolves « pour des raisons aussi bien sportives que familiales. » Le quotidien sportif explique que Wolverhampton est revenu ces derniers jours vers le PSG avec une proposition de prêt avec option d’achat pour Noha Lemina. Une offre acceptée par le PSG. L’Equipe indique que si le club de Premier League lève l’option d’achat en juin prochain, Lemina sera lié avec le club anglais pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2029. Sur son compte twitter, Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe, a donné plus de précisions sur ce dossier. Le prêt ne sera pas payant, Wolverhampton payera l’intégralité du salaire du titi, l’option d’achat serait payable en deux fois et le PSG aurait un pourcentage de 25% sur une potentielle plus-value. « Lemina doit voyager aujourd’hui mais le dossier s’annonce difficile, car il y a encore énormément de papiers à faire« , conclut Loïc Tanzi. De son côté, Fabrice Hawkins indique que c’est Noha Lemina qui décidera s’il veut rester en Angleterre à la fin de son prêt. Le journaliste confirme que l’option d’achat s’élèverait à 1 million d’euros et qu’un contrat de cinq ans attend Noha Lemina si les Wolves lèvent l’option d’achat. Le titi doit passer sa visite médicale ce mercredi matin, conclut le journaliste de RMC Sport.

