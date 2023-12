Ce samedi (21h sur Canal Plus Sport et Canal Plus Sport 360), le PSG accueille le FC Nantes. Une belle occasion à saisir pour Bradley Barcola.

Leader du championnat avec quatre points d’avance sur l’OGC Nice, le PSG aura à coeur de garder ses distances avec ses poursuivants en Ligue 1. Et ce samedi, le club parisien recevra le FC Nantes, tombeur des Aiglons (1-0) la semaine passée. Une rencontre qui est programmée quatre jours avant la rencontre décisive face au Borussia Dortmund en Ligue des champions. Et pour ce match face aux Canaris, Luis Enrique pourrait de nouveau donner une chance à Bradley Barcola.

Toujours des douleurs au dos pour Navas

Critiqué par certains supporters et observateurs de football après ses nombreuses occasions manquées face à Newcastle (1-1), le numéro 29 des Rouge & Bleu a été ensuite le sortant malheureux suite à l’expulsion rapide de Gianluigi Donnarumma face au Havre (0-2) dimanche dernier. Mais, l’ancien Lyonnais pourrait avoir une autre occasion à saisir. En effet, selon L’Equipe, « Bradley Barcola pourrait de nouveau avoir sa chance » face à Nantes. De son côté, Kylian Mbappé pourrait enchaîner au poste de numéro 9. « Si l’on suit la très sinueuse logique de Luis Enrique, cela a du sens. La star vient d’enchaîner 120 minutes dans cette position axiale. » Malgré sa suspension face au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé devrait une nouvelle fois être aligné dans le couloir droit. Le coach parisien ne devrait pas tester de nouvelle formule sans l’international français avant le match décisif face au BVB. « Le technicien espagnol n’a pas utilisé cette méthode jusqu’à présent. Voir l’ailier français titulariser ne serait donc pas une surprise. »

Enfin, Arnau Tenas devrait pouvoir confirmer son excellent match face au HAC. En effet, Keylor Navas souffre toujours du dos et ne devrait pas réintégrer le groupe pour le match face au FCN. De son côté, Gianluigi Donnarumma est suspendu pour deux matches en Ligue 1. Enfin, Marquinhos a repris l’entraînement collectif et postule pour une place dans le groupe mais le Brésilien ne devrait pas retrouver sa place de titulaire.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Tenas – Hakimi, Danilo, Skriniar, L. Hernandez – Lee, Ugarte, Vitinha – O. Dembélé, Mbappé, Barcola.