Une nouvelle ère commence pour le PSG ce lundi

Après une saison compliquée, le PSG se redonne un second souffle. Alors que tout semblait interminable depuis quelques mois, le club de la capitale accélère enfin. Luis Enrique a été officialisé mercredi dernier et la reprise de l’entraînement s’effectue ce lundi au « Campus PSG » à Poissy.

Le groupe au complet le 17 juillet

Dans un article publié ce jour, Le Parisien explique à quel point le Paris Saint-Germain est en train de vivre une nouvelle ère. Déjà grâce au nouveau centre d’entraînement qui accueillera joueurs et staff demain, mais aussi avec les nouvelles recrues arrivées récemment : Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Marco Asensio et Lucas Hernandez. Et Luis Enrique pourra dès demain commencer sa nouvelle aventure avec Paris. Le Parisien rappel que seuls les non-internationaux seront présents à la reprise : Julian Draxler, Juan Bernat, Hugo Ekitike, Timothé Pembélé. Et ce pour des tests médicaux et une batterie de tests physiques. Les jeunes du groupe « Élite » tels que Noha Lemina, Serif Nhaga et Ethan Mbappé devraient être présents.

Lucas Hernandez, officialisé il y a quelques heures, répondra aussi à l’appel. À noter que Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele ont déjà échangé avec l’entraîneur la semaine dernière et les deux joueurs, opérés du ballon d’Achille et des ischios-jambiers en avril, sont en phase de rééducation au sein du campus depuis le 28 juin. Nuno Mendes sera aussi là, lui qui est arrivé vendredi. C’est aussi le cas de Manuel Ugarte qui a déjà foulé les nouvelles pelouses. Neymar est rentré en France aujourd’hui et sera aussi avec l’effectif et pourra retrouver son ancien entraîneur Luis Enrique (2014-2017). Il faudra néanmoins attendre pour Milan Skriniar et Marco Asensio qui ont joué en sélection et célébré leur mariage ce week-end. Le 17 juillet prochain, le groupe sera au complet avec le retour de tous les internationaux, notamment Kylian Mbappé rentré de son séjour au Cameroun.

À voir aussi : PSG : Luis Enrique peut-il sauver le Paris Saint-Germain ?