Après les récentes passes d’armes et la sortie musclée de Nasser Al-Khelaïfi, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé n’est toujours pas enterrée. Les plus hautes sphères à Doha ont toujours l’espoir de s’y retrouver contractuellement et financièrement dans ce dossier qui devrait tenir en haleine les supporters et suiveurs du Paris Saint-Germain.

Après l’ultimatum annoncé publiquement par le président du PSG, le feuilleton autour de Kylian Mbappé se poursuit cette semaine à quelques jours de son retour à l’entraînement. Après son escapade au Cameroun, le numéro 7 parisien est actuellement dans le sud de la France selon RMC Sport, avant de découvrir le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale. Pendant ce temps, les dirigeants du Paris Saint-Germain nourrissent des idées en interne. En effet, toujours selon nos confrères d’RMC Sport, « en coulisses, l’objectif des dirigeants qataris reste de le faire prolonger« . Des sources en interne affirment que voir prolonger Kylian Mbappé son bail le liant avec le club de la capitale « c’est le scénario win-win, tout le monde serait gagnant« . En effet, le champion de France pourrait toucher son indemnité de transfert dans un an dans le cadre d’un transfert de l’attaquant français, qui lui de son côté pourra toucher les différentes primes qui lui sont contractuellement promises. Toutes les options sont aujourd’hui envisageables : lever la saison en option jusqu’en 2025, rédiger un nouveau contrat, rediscuter certains détails voire même « inscrire noir sur blanc son départ à l’été 2024« . Si pour le moment aucun rendez-vous n’est programmé, les deux parties devraient se rapprocher prochainement afin d’entamer des discussions sur le sujet.

Ziad Hammoud, un atout de poids pour le PSG ?

Outre les passes d’armes médiatiques, le courrier envoyé par les dirigeants du Paris Saint-Germain au clan de Kylian Mbappé afin de faire savoir sa position à son joueur, l’état major parisien pourrait user d’un autre renfort dans ce dossier.

Pour le compte de la société KEWJF, acronyme composé des premières lettres des prénoms de la famille : Kylian, Ethan, Wilfried, Jirès Kembo Ekoko et Fayza, le Français d’origine libanaise, Ziad Hammoud, a été recruté par le clan Mbappé afin de « gérer la carrière de l’attaquant du PSG sur les dossiers hors terrain, notamment la gestion business de son image« . A 44 ans, ce dernier compte sur son CV une ligne en tant qu’ancien dirigeant de BeIN Media Group, en ayant gardé d’excellentes relations avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Dans ce sens, RMC Sport avance que Ziad Hammoud « pourrait donc être un intermédiaire précieux dans les futures discussions entre le joueur et le club« , en précisant que d’autres intermédiaires pourraient s’immiscer dans les discussions afin de rapprocher les positions entre les deux parties.