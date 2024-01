US Orléans / PSG : les compositions officielles

Ce samedi soir (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte l’US Orléans, au Stade de la Source, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France.

Le PSG voudra poursuivre sa belle dynamique de ce début d’année 2024. Auteur de trois victoires en autant de rencontres, les Rouge & Bleu retrouvent la Coupe de France ce samedi soir avec une rencontre sur la pelouse de l’US Orléans. Face à cette équipe de National, Luis Enrique a décidé de composer son équipe avec quelques joueurs cadres et d’autres Parisiens en manque de temps de jeu ces derniers temps.

Un quatuor offensif aligné face à Orléans

Dans les buts, Keylor Navas prend place. La défense est composée de Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha et Carlos Soler sont associés. Ce dernier devrait évoluer dans un rôle hybride entre l’entrejeu et le poste de latéral droit selon les séquences de jeu. Enfin, Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani formeront le quatuor offensif.

Feuille de match US Orléans / PSG

16es de finale de Coupe de France – Stade : Stade de la Source – Horaire : 20h45 – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Bastien Courbet – Quatrième arbitre : Rémy Landri.

Le XI de l’US Orléans : Matimbou – Solvet, Saint-Ruf (c), Jean-Pierre – Halby-Touré, Goujon, Bretelle, Agounon – Ponti – Dabasse, Fortuné. Remplaçants : Viot, Akassou, Camara, Soumaré, Niakaté, Berthier, Santini, Vula, Thérésin.

Le XI du PSG : Navas – Marquinhos (c), Danilo, Beraldo – Soler, Vitinha, Ruiz – Asensio, Ramos, K.Mbappé, Kolo Muani Remplaçants : Tenas, L.Hernandez, Zague, Ndour, E.Mbappé, Zaïre-Emery, Mayulu, Barcola, Dembélé

