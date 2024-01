UWCL : Grace Geyoro se livre avant PSG / Ajax

Ce mercredi 24 janvier à 21h au Parc des Princes, le PSG reçoit l’Ajax dans le cadre de la 5e journée d’UWCL. Une rencontre capitale qui pourrait permettre à Grace Geyoro et ses coéquipières de se qualifier pour le tour suivant. En amont du match, la capitaine Rouge & Bleu a accordé un entretien au média officiel du Paris Saint-Germain.

Comment se passe le début de l’année 2024 ?

« Ça va très bien, merci ! À titre personnel et à titre collectif aussi, tout se passe bien. On a très bien entamé ces premiers matches de l’année, donc on est très contentes. Que ce soit dans les performances et dans les résultats, donc il faut continuer comme ça« .

La victoire contre la Roma au Parc des Princes, un déclic ?

« Oui, je pense, bien sûr. On le sait qu’on a besoin de performer, on a besoin de résultats. Le match face à la Roma au Parc nous a fait énormément de bien dans la tête. On a été très rassurées aussi du match qu’on a qu’on a produit ce soir-là. Ça a été une continuité jusqu’à maintenant qui est très positive, donc il faut qu’on continue à très bien faire ce qu’on a produit que ce soit face à la Roma au Parc des Princes, ou même chez elles. La victoire juste avant les vacances aussi nous a fait énormément de bien et on est revenue avec le même état d’esprit et ça se voit« .

Son ressenti sur ses dernières performances ?

« Je me donne toujours des objectifs en début de saison. Cette année, j’avais à cœur d’apporter encore un maximum à l’équipe, au collectif. Ça passe bien sûr par des stats. Marquer plus, comme j’aime le faire maintenant. Me projeter et essayer de donner aussi des bons ballons à mes coéquipières pour qu’elles puissent marquer et prendre du plaisir avant tout, c’est le plus important pour moi. Aujourd’hui, je suis arrivée à un stade où j’ai besoin de m’épanouir sur le terrain, de prendre du plaisir. Je pense aussi que j’ai encore passé un cap cette année avec beaucoup plus de réalisations et ça me fait du bien aussi à moi. Ça me met en confiance et ça met en confiance l’équipe, donc ce n’est que du positif« .

L’état d’esprit avant le choc de ce mercredi face à l’Ajax ?

« Dans le même état d’esprit qu’on est depuis quelques temps. Très positivement. On a cette cette envie de performer. On a hâte d’être à ce match. Au Parc des Princes, comme je l’ai toujours dit, on a ce petit côté en plus qui nous donne envie de toujours donner le maximum. Et puis c’est un match qui est important. Je pense qu’aujourd’hui on est deuxième du classement, on a envie d’aller chercher encore la première place. Tout est à jouer, donc ça va être à nous, à la maison, de mettre tout en œuvre pour pouvoir remporter ce match« .

Le fait de jouer au Parc des Princes …

« Honnêtement, c’est une fierté. À chaque fois qu’on joue au Parc des Princes, on essaie de le rendre de la meilleure manière possible. On essaie tout simplement de prendre du plaisir, de ne pas se poser de questions. Ce sont des matches de Champions League, donc il faut mettre notre jeu en place, essayer de gagner. Quand on est au Parc des Princes, on se doit de gagner. Devant notre public, devant nos supporters qui sont là, qui sont présents, qui nous poussent au quotidien« .