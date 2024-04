UWCL – Les compositions officielles du choc OL / PSG

Ce samedi soir (19 heures, DAZN), les Féminines du PSG se déplacent à Lyon en demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Les Féminines du PSG vont tenter de se qualifier pour leur troisième finale d’UEFA Women’s Champions de leur histoire avec la double confrontation contre l’Olympique Lyonnais. Ce samedi soir, les deux équipes s’affrontent au Groupama Stadium pour la manche aller de cette demi-finale. Elles se retrouveront la semaine prochaine au Parc des Princes (28 avril, 16 heures). À moins d’une heure de la rencontre, Jocelyn Prêcheur et Sonia Bompastor ont dévoilé leurs compositions de départ.

Picaud préféré à Kiedrzynek

Le coach du PSG a décidé de titulariser Constance Picaud dans les buts. Elle sera défendue par un quatuor composé de Jade Le Guilly, Gaetino, Elisa De Almeida et Sakina Karchoui. Grace Geyoro, capitaine des Rouge & Bleu, sera accompagnée par Korbin Albert et Jackie Groenen au milieu. Le trio d’attaque est lui composé de Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto et Thabita Chawinga. Du côté lyonnais, Kadidiatou Diani est bien titulaire en attaque, tout comme Wendy Renard en défense centrale.