Dans un match déjà important pour la suite de leur aventure européenne, les Féminines du PSG ont chuté à domicile face au Bayern Munich (0-1).

Les Féminines du PSG n’ont pas su renverser la tendance. Dans un groupe relevé de Ligue des champions, les Parisiennes avaient très mal débuté leur phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League avec une défaite sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (2-0) la semaine passée. Et pour éviter d’être dans une mauvaise posture dans ce groupe, les Rouge & Bleu voulaient faire un bon résultat au Stade Jean-Bouin face au Bayern Munich. Un adversaire coriace qui restait sur 12 matches sans défaite. Et les Parisiennes ont confirmé leur mauvaise phase du moment.

Une double confrontation cruciale face à l’AS Roma

Les Féminines du PSG ont enchaîné une deuxième défaite en UWCL. Rapidement mis en difficulté, le club parisien a concédé l’ouverture du score par Eriksson (0-1, 21′). Pas assez entreprenantes, les joueuses de Jocelyn Prêcheur ont trop peu inquiété la gardienne adverse pour espérer renverser le score en première période, mis à part sur une tête de Marie-Antoinette Katoto (35′) sans danger pour le Bayern. En seconde période, les Rouge & Bleu ont tenté de se montrer plus offensifs mais Tabitha Chawinga (53′), Lieke Martens (64′) et Ramona Bachmann (82′) n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. La différence de niveau était trop importante pour espérer un résultat positif. Une nouvelle défaite pour les Féminines du PSG qui compliquent grandement leurs chances de qualification pour les quarts de finale de la compétition. Elles sont dernières du groupe et auront deux matches importants à négocier face à l’AS Roma (14 et 20 décembre). Une double confrontation que le PSG devra absolument remporter pour rester en vie dans cette compétition.

