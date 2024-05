Le dossier Xavi Simons agite l’actualité du PSG depuis quelques heures. Alors qu’il était annoncé partant du PSG sous la forme d’un transfert, il ne devrait finalement pas être vendu à Leipzig.

Xavi Simons est un joueur du PSG jusqu’en juin 2027. En effet, c’est le contrat qu’il a signé l’été dernier en revenant au club un an seulement après son départ, libre de tout contrat, pour le PSV Eindhoven. Après avoir signé son contrat avec les Rouge & Bleu durant le mercato estival 2023, l’international néerlandais (21 ans) a été prêté, sans option d’achat, au RB Leipzig. En Allemagne, il brille avec neuf buts et quinze passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui poussent l’actuel quatrième de Bundesliga à tout tenter pour le conserver.

A voir aussi : Xavi Simons et son rêve de soulever la Ligue des Champions

L’argent d’un potentiel transfert en direction du PSV ?

Plus tôt ce matin, les échos de la presse parlaient d’une volonté de Xavi Simons, avoir du temps de jeu régulier et que ce dernier ne serait pas sûr de l’avoir au PSG. Il ne privilégierait donc pas un retour chez les Rouge & Bleu à l’issue de la saison. De son côté, les dirigeants parisiens ne feront pas le forcing pour le faire changer d’avis et négocieraient même un transfert avec le RB Leipzig aux alentours de 60 millions d’euros. Mais Loïc Tanzi, journaliste spécialiste du PSG pour l’Equipe explique que le transfert définitif de Xavi Simons est très loin d’être la formule souhaitée par le club de la capitale. En effet, s’il est transféré avant janvier 2025, le montant du transfert reviendrait au… PSV Eindhoven. « Seule solution, que le PSG et le PSV renégocient cette clause. On en est très loin », avance Loïc Tanzi. Ce dernier explique aussi que si le transfert définitif était possible, il aurait déjà été à Manchester United l’été dernier. « Maintenant, tout est une question de négos et d’argent. Tout est achetable. »

Le contrat de Xavi Simon a l’air d’être un sacré bazar quand même…. Et je pense que l’on n’est pas au bout de nos surprises 😅 pic.twitter.com/gWgnq7QPBw — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 10, 2024

Le PSG et Xavi Simons veulent régler le dossier avant l’Euro

De son côté, Sky Sport Deutschland confirme que Xavi Simons ne devrait pas être définitivement transféré au RB Leipzig. Si le milieu de terrain offensif veut retourner au sein du club allemand, il le fera sous la forme d’un nouveau prêt et non sous la formule d’un transfert. Le média germanique conclut en expliquant que le choix reviendra au PSG qui a le pouvoir de décision sur l’avenir de Xavi Simons. Enfin, Fabrizio Romano dévoile aussi ses informations sur ce dossier. Selon le spécialiste du mercato, le PSG et Xavi Simons décideront de son avenir avant l’Euro, qui commence le 14 juin prochain. Mais en aucun cas le champion de France ne souhaite vendre son joueur. Fabrizio Romano indique que de toute façon, le RB Leipzig ne peut pas se permettre de s’offrir définitivement Xavi Simons. Le journaliste explique qu’un nouveau prêt est l’option la plus probable. Dans cette optique, le FC Barcelone, son ancien club, pousse fort, alors que Leipzig et des clubs de Premier League veulent aussi récupérer le titi. Fabrizio Romano conclut en expliquant que Xavi Simons aura son mot à dire sur la décision de prêt.