Verratti devient “GattoMarco” pour une bonne cause

L’Euro 2020 débute vendredi (21h) au Stadio Olimpico de Rome pour l’Italie face à la Turquie (groupe A). Les joueurs de la Nazionale se retrouvent à Coverciano ce lundi après 36 heures de “vacances”. Roberto Mancini et son staff devront évoluer l’état de forme de Marco Verratti pour savoir si le milieu de terrain du PSG est partant contre la Turquie. En attendant, surprise pour tous les enfants italiens, Marco Verratti devient le héros d’une série avec des chats: “Italia Gattastica !” Le joueur devient “GattoMarco” pour une bonne cause. Le milieu de terrain customise d’ailleurs un drapeau du pays pour encourager l’Italie, en compagnie de Lampo, Milady, Pilou et Polpetta (voir ci-dessous). Le produit de la vente du drapeau italien en édition limitée sera reversé à Make-A-Wish Italia Onlus qui exauce les vœux d’enfants gravement malades. “Je suis vraiment heureux de lancer ce projet. Le jour où l’on m’a proposé cette aventure, mes pensées se sont tout de suite tournées vers mes enfants, fans inconditionnels des 44 Gatti“, a déclaré Marco Verratti. “Maintenant, j’espère que les petits fans des Buffycats et maintenant aussi de GattoMarco l’aimeront, car lors des prochains Championnats d’Europe, nous aurons besoin du soutien et des encouragements de tout le monde : jeunes et moins jeunes. Forza azzurri! Forza 44 Gatti!”