Illan Meslier (21 ans), talentueux gardien de but formé au FC Lorient, est devenu titulaire à Leeds, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023. Et visiblement le PSG l’a remarqué. Le club désireux de planifier l’après-Navas (34 ans), sous contrat jusqu’en 2024, penserait au Merlevénezien. Interrogé par Le Télégramme sur l’intérêt du PSG, le portier a esquivé : “Je ne peux rien dire là-dessus”. Mais pas son agent, Yvon Pouliquen : “Le PSG regarde mais l’objectif d’Illan, c’est de jouer. Il vient de faire une première saison en Premier League, il va falloir qu’il confirme. Aller au PSG pour prendre la suite de Navas dans un an ou deux, et ne pas jouer, où est l’intérêt ? La progression sera beaucoup plus importante en continuant à jouer à Leeds. Il a quitté Lorient pour ne pas s’asseoir sur un banc. À Leeds, Illan était à son arrivée sur le banc mais il a joué beaucoup de matchs en U23 avant de devenir titulaire en championship puis en Premier League. Dès le départ, il était programmé pour devenir le titulaire d’ici deux ans, c’est juste arrivé plus vite.” Donc acte.