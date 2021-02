Verratti : “Si on pense que c’est facile à Dijon, on sera en difficulté”

A force de prendre des jokers en Ligue 1 qu’il n’a plus le droit de prendre (6 défaites), le PSG est en danger. Gagner, gagner, gagner, c’est tout ce qu’il reste à faire à Paris, comme le confie l’indispensable Marco Verratti. Ca commence à Dijon demain, chez la lanterne rouge du championnat de France.

“Cette année valorise nos autres saisons, cela nous montre à quel point nous faisions des choses incroyables lors des dernières années. On vit une année particulière, on a eu beaucoup de cas de Covid et de blessés. Je pense que le contexte est le même dans tous les championnats. La dernière ligne droite sera intense. On est encore en course pour gagner le titre. Il nous reste 12 finales de championnat, la Champions League et la Coupe de France. Nous mettrons tous les ingrédients pour réussir. Ce qui est sûr c’est qu’on se donne toujours à 100% sur le terrain. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Avec l’équipe qu’on a, on est obligé de lutter jusqu’à la fin pour remporter ce titre de champion de France”, clame Marco Verratti sur le site officiel du PSG. “Si on pense que c’est facile à Dijon, on sera en difficulté. Il faut faire 90 minutes intenses et gagner ce match parce que c’est une finale. Mon poste ? Avec le coach, je me sens plus libre, j’ai le droit d’aller où je veux sur le terrain, de trouver les espaces, d’être un peu plus haut. Plusieurs fois, je suis arrivé dans la surface, et dans la surface c’est plus facile de faire la passe décisive, je devais donner un ballon parfait à Kylian. Ce sont des choses que nous faisons à l’entraînement. Nous apprenons tous les jours, et nous espérons que plus le temps passera, meilleurs nous serons.“