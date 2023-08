Vers un apaisement de la situation entre Mbappé et le PSG ?

Présent en tribunes lors du match face au FC Lorient, Kylian Mbappé pourrait être amené à apaiser les tensions actuelles avec le PSG.

Sa présence en tribunes n’est pas passée inaperçue. Dans un contexte tendu et en plein bras de fer avec sa direction, Kylian Mbappé était présent dans les travées du Parc des Princes ce samedi soir pour assister au match nul de ses coéquipiers face au FC Lorient (0-0). Assis aux côtés de la nouvelle recrue, Ousmane Dembélé, le numéro 7 des Rouge & Bleu a été le premier à souhaiter la bienvenue à son nouveau coéquipier via les réseaux sociaux. « Bienvenue chez toi mon frère, trop heureux de te voir ici, l’aventure commence !!!! » Une manière de rappeler son désir d’évoluer au PSG lors de cette saison 2023-2024. Et sa présence ce samedi soir dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud est un autre signe qui a accompagné le bruissement autour du club pendant toute la journée de samedi.

Une volonté de calmer la situation

Comme le rapporte L’Equipe, « Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain ont repris de premières discussions qui peuvent laisser espérer à l’apaisement d’une situation que certains décrivaient comme intenable sur le long terme. » Une petite nouveauté alors que les relations étaient encore tendues lors du passage de Nasser al-Khelaïfi en milieu de semaine avec les investisseurs américains de Arctos Partners. Mais les deux parties ont montré une volonté de calmer les tensions. Il est aujourd’hui trop tôt pour savoir si les avenirs flous de Neymar Jr et Marco Verratti ont été de nature à convaincre Kylian Mbappé de prolonger l’aventure au PSG. « Ces échanges ressemblent plutôt à une petite éclaircie dans un épais brouillard, qu’au retour du grand soleil », précise le quotidien sportif. De son côté, le président parisien « Nasser Al-Khelaïfi a toujours expliqué que Kylian Mbappé était un joueur sur lequel le club compterait à condition qu’il accepte de prolonger. » Mais aujourd’hui, on est encore très loin d’une prolongation du Français au PSG, lui dont le contrat prend fin à l’été 2024. Reste à savoir si ce début de rapprochement débouchera vers des discussions plus apaisées sur l’avenir du joueur de 24 ans.