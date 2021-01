Stéphane Roche, Vincent Guérin et Régis Beunardeau chez les U19, Stéphane Moreau et Mounir Obbadi chez les U17, Nicolas Damont (U16), Bafodé Diakhaby et son adjoint Djamel Fredj chez les U15, Thomas Leyssales et Arnaud Amaouche en U14… dix entraîneurs ou techniciens de la formation du PSG arrivent en fin de contrat en juin 2021. Et pour l’instant, comme le rapporte RMC Sport, ces hommes ne voient rien venir à l’horizon. “Soit nous n’aurons pas de prolongation, soit le PSG va attendre la dernière minute pour être en position de force et proposer des contrats sans qu’on puisse vraiment négocier”, confie un membre de l’académie au média sportif. Cela crée un sentiment d’abandon et surtout personne ne se projette.” De quoi imaginer une large restructuration de la formation du PSG l’été prochain. Et il n’a pas exclu qu’on y retrouve Zoumana Camara, qui reste au club sans être actuellement adjoint de Mauricio Pochettino. Une formation au sein de laquelle Pierre Reynaud et l’adjoint de Leonardo, Angelo Castellazzi, restent centraux.