Victor Osimhen n’a qu’un souhait pour son avenir, le PSG

Avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG devrait recruter au moins un attaquant cet été. Pour la presse italienne, il ne se fait aucun doute que Victor Osimhen sera parisien la saison prochaine.

Lors du mercato estival à venir, le PSG devrait renforcer son attaque. Malgré la présence de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG souhaiterait s’offrir un nouveau numéro 9 l’été prochain. Depuis plusieurs semaines, le nom de Victor Osimhen est avancé. Les échos sont contradictoires au sujet de l’international nigérian de Naples. En Italie, on explique qu’il est très proche de rejoindre le PSG, alors qu’en France, on tempère sur cette possible arrivée imminente.

A voir aussi : Mercato : Le PSG pourrait céder un joueur pour faire baisser le prix de Victor Osimhen

Chelsea et Al-Hilal toujours intéressés

Ce vendredi matin, Il Mattino fait un nouveau point sur le dossier de l’ancien lillois. Selon les informations du quotidien napolitain, Victor Osimhen n’a qu’un souhait pour son futur, rejoindre le PSG. La publication avance même dans son édition du jour qu’il est improbable qu’un accord ne soit pas trouvé entre Tamim ben Hamad Al Thani, le propriétaire du PSG, et ses émissaires, et Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, pour le transfert de Victor Osimhen. Il Mattino conclut en expliquant que Chelsea et Al-Hilal sont toujours intéressés par le joueur, mais qu’il n’y a eu aucun signe récent du club saoudien dans ce dossier.