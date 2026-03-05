Interview CS Emmanuel Grégoire Rachida Dati
Image : Canal Supporters

[VIDEO] PSG, Parc des Princes… face à face avec Rachida Dati et Emmanuel Grégoire

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum5 mars 2026

À l’approche des municipales de Paris, les deux principaux favoris à la succession d’Anne Hidalgo, Rachida Dati et Emmanuel Grégoire, ont évoqué le dossier du Parc des Princes et de nombreux d’autres thèmes au sujet du PSG dans une interview croisée exclusive à Canal Supporters.

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le PSG a mené un projet d’étude pour sa future enceinte. Et deux villes ont été choisies : Poissy et Massy. Mais une autre option peut apparaître sur la table, rester au Parc des Princes. En froid avec la maire de Paris Anne Hidalgo depuis quelques années, la direction parisienne avait fait le choix difficile de quitter son enceinte historique. Mais avec les élections municipales à venir, les cartes sont rebattues. Anne Hidalgo ne sera pas réélue et certains candidats à la Mairie de Paris sont ouverts à une vente du Parc des Princes.

Dans une interview croisée exclusive accordée à Canal Supporters, les deux principaux favoris à la succession d’Anne Hidalgo, Rachida Dati (Les Républicains) et Emmanuel Grégoire (du Parti Socialiste et 1er adjoint d’Anne Hidalgo), ont été questionnés à ce sujet. Les deux candidats ont évoqué les thèmes du PSG, du Parc des Princes, de l’avenir du club parisien, des relations entre la ville et le club et des interrogations autour des célébrations dans les rues de Paris en cas de titre.

Une interview croisée exclusive à retrouver en intégralité sur la chaîne Youtube de Canal Supporters et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

Youtube : Canal Supporters Paris

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