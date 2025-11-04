[Winamax] PSG / Bayern Munich – Les forces et faiblesses des deux équipes

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich au Parc des Princes, dans le choc de la quatrième journée de Ligue des champions. Focus sur les forces et les faiblesses des deux équipes, avec les cotes Winamax.

C’est un choc des titans qui aura lieu au Parc des Princes ce mardi soir. Les deux premiers du classement général de la Ligue des champions, le PSG et le Bayern Munich, s’affrontent dans une affiche attendue par les supporters et observateurs du football. Focus sur les forces et faiblesses des deux équipes, avec les cotes Winamax.

Cotes Winamax : PSG vainqueur : 2,30 Bayern Munich vainqueur : 2,45 Match nul : 3,95

Deux équipes portées sur l’attaque

Si le PSG reste sur deux matchs difficiles face à des blocs bas adverses (le FC Lorient et l’OGC Nice), cette fois, les joueurs de Luis Enrique pourront de nouveau déployer leur jeu chatoyant. En effet, ils tomberont sur une formation allemande au style similaire et portée vers l’avant. Depuis le début de saison, le Bayern Munich est invaincu avec quinze victoires en autant de rencontres disputées et est surtout une machine à marquer avec 54 buts inscrits, soit une moyenne de 3,6 buts par match. Si les attaquants parisiens (Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé) tournent un peu au ralenti ces derniers jours, la donne est différente en Ligue des champions. En trois rencontres disputées face à l’Atalanta Bergame (4-0), le FC Barcelone (1-2) et le Bayer Leverkusen (2-7), le club de la capitale a inscrit 13 réalisations. Le jeu ouvert des hommes de Vincent Kompany convient aux qualités de contre-attaquants Nuno Mendes et Achraf Hakimi ou encore aux qualités de percussion et de profondeur de Bradley Barcola.

Cotes Winamax : Les deux équipes marquent : Oui (1,28) / Non (2,85) Le PSG gagne par au moins 3 buts d’écart : Oui (8,00) / Non (1,04) Le PSG gagne par au moins 2 buts d’écart : Oui (3,75) / Non (1,17) Le Bayern gagne par au moins 2 buts d’écart : Oui (4,10) / Non (1,14)

Harry Kane, le buteur prolifique

Et un homme symbolise ce début de saison canon des Bavarois : Harry Kane. En quinze matches, le buteur anglais totalise déjà 22 buts et 3 passes décisives. En Ligue des champions, il a inscrit cinq réalisations depuis le début de la compétition : deux doublés face à Chelsea (3-1) et Pafos (1-5) et un but contre le Club Bruges (4-0). Mais, l’attaquant de 32 ans sera opposé à un client redoutable face à lui : Willian Pacho. Autoritaire et d’un calme impressionnant, l’international équatorien n’a pas été pris à défaut lors de ses deux confrontations avec le buteur anglais la saison passée. Le Bayern Munich peut aussi s’appuyer sur des ailiers percutants à l’image de Michael Olise. L’international français marche sur l’eau depuis le début de saison avec 7 buts et 7 passes décisives. Mais il aura un gros morceau face à lui en la personne de Nuno Mendes. Le CV du Portugais est impressionnant en cette année 2025, lui qui a su museler des joueurs comme Mohamed Salah (Liverpool) ou Lamine Yamal (FC Barcelone). Le PSG devra également surveiller les deux autres offensifs bavarois : Luis Diaz (8 buts et 5 passes décisives) et Serge Gnabry (4 buts et 4 passes décisives).

Cotes Winamax Kane buteur : 1,85 Olise buteur : 3,59 Gnabry décisif : 2,20 Diaz décisif : 2,10



Le PSG, premier gros adversaire de la saison pour le Bayern Munich

Habitué à affronter les défenses hautes de la Bundesliga, le Bayern Munich va, cette fois, affronter le champion d’Europe en titre à l’extérieur. Depuis le début de saison, la plus grosse affiche des champions d’Allemagne a eu lieu à l’Allianz Arena face à Chelsea (3-1) en Ligue des champions. En Bundesliga, ils sont parvenus à battre les gros calibres du championnat : le RB Leipzig (6-0), le Borussia Dortmund (2-1), l’Eintracht Francfort (3-0) et le Bayer Leverkusen (3-0). Mais les joueurs de Vincent Kompany vont, pour la première fois, être confrontés à une équipe d’un calibre supérieur et imprévisible. Leur dernier revers en compétition officielle remonte à juillet dernier face… au PSG (2-0), lors d’un quart de finale en Coupe du monde des clubs.

Pour poser problème à la lourde défense centrale (Dayot Upamecano et Jonathan Tah) du Bayern Munich, le PSG dispose des armes nécessaires pour poser des difficultés avec Bradley Barcola, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Malgré une incertitude concernant son état physique, Ousmane Dembélé pourrait aussi être une arme fatale en sortie de banc comme lors de la dernière confrontation en Coupe du monde des clubs avec son but inscrit dans les ultimes secondes. Sur courant alternatif en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia sort régulièrement son costume des grands soirs en Ligue des champions. Buteur à deux reprises dans la compétition, le Géorgien possède toutes les qualités pour perturber l’arrière-garde bavaroise. Luis Enrique possède aussi un remplaçant de luxe en la personne de Gonçalo Ramos. Le buteur portugais a inscrit cinq réalisations cette saison, dont quatre en sortie de banc. Lee Kang-In sait aussi se montrer décisif lors de ses entrées en jeu. Deux atouts offensifs supplémentaires de poids sur le banc parisien.

Cotes Winamax Khvicha Kvaratskhelia buteur : 2,75 Ousmane Dembélé buteur : 2,30 Gonçalo Ramos buteur : 2,40 Bradley Barcola passeur : 3,70 Achraf Hakimi passeur : 4,50 Senny Mayulu décisif : 2,20 Nuno Mendes décisif : 4,20 Lee Kang-In décisif : 2,45



Vitinha – Kimmich, un duel alléchant dans l’entrejeu

Si Vitinha et Pedri sont régulièrement considérés comme deux des meilleurs à leur poste, Joshua Kimmich peut également s’asseoir à cette table cette saison. Âgé de 30 ans, l’Allemand rayonne dans l’entrejeu et joue un rôle essentiel dans l’équilibre collectif du Rekordmeister. En face, le milieu parisien est dans la forme de sa vie. Véritable métronome du jeu parisien, le troisième du dernier Ballon d’Or pourra aussi compter sur les retours de João Neves et Fabian Ruiz et la montée en puissance de Warren Zaïre-Emery. Le duel de l’entrejeu s’annonce donc particulièrement intense entre les deux formations.

Cotes Winamax Vitinha décisif : 3,30 João Neves buteur : 5,80 Fabian Ruiz passeur : 5,50 Joshua Kimmich décisif : 3,30



