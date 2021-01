Demain, le football français en saura plus. La Ligue de football professionnel (LFP) saura si elle a un nouveau diffuseur phare – à la place de Téléfoot/Mediapro – qui se lancera en fanfare avec OM-PSG dimanche prochain (si le Vélodrome ne brûle pas d’ici là). Oui, lundi, de 10 heures à midi, au siège de la LFP seront déposées les propositions pour les différents lots libres de droits audiovisuels suite à un appel d’offres flash. Canal Plus ira-t-il alors qu’il conteste tout depuis des semaines ? Amazon va-t-il surprendre ? Et surtout, que va faire beIN Sports ?

Déjà propriétaire du lot 3 (sous licencié à Canal Plus depuis le début de saison), le média sportif qatarien n’a pas suivi le groupe Canal dans sa plainte en justice, n’a pas rendu son lot, et doit payer vendredi sa traite. Les choix de Nasser Al-Khelaïfi et Yousef Al-Obaidly, les patrons du groupe et du média beIN, vont être scrutés. Dans ce contexte, Vincent Labrune, le président de la LFP, “a fait un aller-retour à Doha cette semaine afin d’évaluer la situation, mais aussi d’évoquer les réformes à venir avec Nasser Al-Khelaïfi”, rapporte le JDD. En attendant, la chaîne Téléfoot ne s’arrêtera pas ce soir, comme prévu un temps. La 23e journée sera proposée cette semaine sur le média. Et peut-être la 24e journée avec le OM-PSG. A moins que la LFP ait trouvé son bonheur d’ici là, ou que M6 fasse l’événement… On serait “très heureux d’accueillir ce match sur une de [nos] antennes”, a déclaré le président, Nicolas de Tavernost, quitte à faire “un effort” financier. Affaires à suivre.