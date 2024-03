Vitinha : « C’est difficile d’arriver jusque-là, mais on veut encore plus »

Après sa victoire au match aller, le PSG a terminé le travail à Anoeta pour éliminer la Real Sociedad et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Vitinha s’est projeté sur la suite de la compétition.

Fort d’une avance de deux buts, le PSG s’est présenté sur la pelouse d’Anoeta avec l’intention de valider sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions, une première depuis trois ans. Dans un match qu’il a maîtrisé, même s’il a lâché prise lors des 20 dernières minutes, durant lesquelles, il a concédé plusieurs occasions, vu Gianluigi Donnarumma brillé, et malheureusement encaissé un but, le club de la capitale s’est rapidement mis à l’abri grâce à un magnifique but de Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien s’offrant ensuite un doublé pour pratiquement sceller le sort de cette double confrontation. Présent en zone mixte, Vitinha s’est projeté sur la suite de la compétition.

« Un privilège de jouer avec Mbappé »

« Tout est possible (dans cette Ligue des champions, NDLR). On a dit ça depuis le début de la saison. C’est difficile d’arriver jusque-là, mais on veut encore plus. […] Ce soir, on a eu la supériorité au milieu, c’était la clé du match, lance le numéro 17 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. La Real Sociedad n’est pas aussi bonne sans le ballon qu’avec. » L’international portugais n’a, ensuite, pas caché son plaisir de jouer avec Kylian Mbappé. « On est tous très heureux de lui, c’est un privilège de jouer avec lui. Il a encore été décisif, on veut qu’il soit toujours comme ça. Il nous impressionne toujours, il fait comme si c’était facile, mais on sait que c’est difficile sur le terrain. »