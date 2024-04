Vitinha encense Luis Enrique, « un coach incroyable »

En quart de finale retour de Ligue des champions, le PSG a réussi à retourner la situation et se qualifier pour les demi-finales (1-4). Les Parisiens retrouvent le dernier carré trois ans après.

Battu à l’aller sur la pelouse du Parc des Princes (2-3), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Montjuic avec la conviction de retourner la situation. Dans un début de match où il dominait, le club de la capitale a vu le FC Barcelone ouvrir le score contre le court du jeu. Après l’expulsion d’Araujo, le PSG a accéléré et réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Les Parisiens ont ensuite déroulé grâce à des buts de Vitinha et un doublé de Kylian Mbappé. Grâce à ce succès, les Parisiens retrouveront le Borussia Dortmund en demi-finale. Au micro de Canal Plus, Vitinha, auteur d’une nouvelle belle prestation et d’une merveille de but, a souligné la belle performance de son équipe.

« La sensation est incroyable, c’est difficile d’expliquer. J’ai rêvé de ça depuis longtemps. Je me suis préparé depuis une semaine, même plus, pour ça, pour marquer et aider l’équipe à gagner et surtout pour être en demi-finale. On est en demi-finale, et il faut souligner ça, il faut donner le mérite que l’on a. On a beaucoup de mérite, c’est incroyable ce que l’on vient de faire. On est en demi-finale, on est très très heureux, et il faut penser à ces demi-finales et il faut donner du mérite, parce que les supporters ont cru en nous. À part nos supporters, personne ne croyait en nous. Il faut montrer ça et c’est ce que l’on a fait sur le terrain. Même avec le but que l’on a encaissé, on n’a pas lâché, c’était difficile mentalement. Le coach nous a dit que l’on allait gagner le match dans la tête. On a fait ça. Après avoir encaissé un but, on savait que l’on devait marquer deux buts. C’était difficile de jouer avec ça, mais on est resté tranquille et on a cherché le but et on a fait un but incroyable pour gagner ici 4-1. »

« Je suis très heureux d’être mieux cette année »

Le numéro 17 du PSG a ensuite rendu un hommage appuyé à son entraîneur, Luis Enrique. « Il est incroyable. Il nous apporte beaucoup. Dans la tactique, dans la tête, je pense que c’est le plus important, la façon qu’il nous parle, la façon dont il nous fait croire que c’est de notre côté. C’est incroyable, il a trop de mérite dans ce quart de finale, il faut le dire. C’est un coach incroyable. Changer cette saison ? Oui, c’est clair que je joue mieux. Tout le contexte, c’est différent, l’équipe joue mieux aussi. On est tous meilleurs, je pense. Je suis très heureux d’être mieux cette année. Je marque plus aussi et ça donne plus de visibilité, mais voilà, je suis très content, heureux et fier de mon équipe parce qu’on a fait un grand match, des grands quarts de finale. Ce n’est pas facile, il faut le dire et on est en demi-finale maintenant. »