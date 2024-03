Vitinha et Fabian Ruiz brillent avec leurs sélections

La trêve internationale aura été bénéfique pour Vitinha et Fabian Ruiz. Tout deux salués par la presse après leurs belles performances. Les deux milieux de terrain du PSG ont sûrement marqué des points pour l’Euro 2024 qui arrive en juin prochain.

Vitinha, homme fort du Paris Saint-Germain cette saison, auteur de 6 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, postule clairement à une place de titulaire à l’Euro avec le Portugal. Absent du groupe, lors de la victoire de sa sélection 5-2 contre la Suède, Vitinha fût titulaire hier soir, lors de la défaite 2-0 contre la Slovénie. Le joueur du PSG à été noté 6 par les quotidiens Portugais, O JOGO et Record. Il a cherché à insuffler du dynamisme dans un jeu portugais qui peinait à trouver son rythme. Malgré les efforts soutenus du joueur parisien pour apporter de la clarté et de l’équilibre à l’équipe, la performance globale des hommes de Roberto Martinez était terne et désorganisée. «Il a essayé de donner de l’équilibre et de là lucidité à une équipe désorganisée et tactiquement confuse.[…]Il a essayé d’accélérer le match en seconde mi-temps mais il n’était pas accompagné», cite O JOGO dans son journal.

Dans un match où l’équipe portugaise semblait désorientée tactiquement, Vitinha a tenté de prendre les devants. Que ce soit par des mouvements sur le flanc gauche ou en position centrale, il a cherché à servir ses coéquipiers avec des passes et des centres bien précis. Son arsenal comprenait également des frappes de loin, démontrant ainsi une variété dans son jeu, que l’on voit bien cette saison avec Luis Enrique.

Fabian Ruiz régale avec l’Espagne

Fabian Ruiz a brillé mardi soir lors du spectaculaire match nul 3-3 entre l’Espagne et le Brésil, marquant ainsi des points en vue de l’Euro 2024. Positionné aux côtés de Rodri en phase défensive dans un schéma tactique flexible, il a démontré une polyvalence remarquable.

Sa performance a été saluée par la presse locale, qui souligne son caractère dans les duels et son apport offensif. Sport lui attribue la note de 7/10, « Il ne s’est pas contenté de jouer de manière placide au côté de Rodri. Fabian Ruiz a cherché à attaquer et à marquer avec sa grosse frappe. Il a aussi montré du caractère dans les duels au milieu de terrain », juge que le quotidien catalan. Tandis que Marca le crédite d’un 7,5/10, mettant en avant ses qualités offensives. L’autre quotidien catalan, Mundo Deportivo estime que le joueur Parisien est en pleine ascension et qu’il mérite sa place de titulaire, soulignant son excellente forme actuelle. « S’il a convaincu Luis Enrique d’être titulaire au PSG, ce n’est pas par hasard », estime le journal pro-Barça.

Absent lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, Fabian Ruiz a depuis participé à 7 des 12 rencontres de l’Espagne sous la direction de Luis de la Fuente, dont 5 en tant que titulaire. Sa performance lors du match d’hier devrait renforcer ses chances de jouer un rôle crucial lors de l’Euro à venir, particulièrement s’il maintient son niveau de jeu élevé dans les rencontres importantes avec le PSG jusqu’à la fin de la saison.