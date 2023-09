Vitinha : « Je me sens bien, je me sens confiant »

En clôture de la quatrième journée, le PSG s’est largement imposé contre Lyon (1-4). Les Parisiens ont offert une très belle prestation, comme depuis le début de la saison. De nouveau titulaire au milieu de terrain, Vitinha a réalisé une très belle performance. Au micro de Prime Video, l’international portugais a salué la victoire même s’il regrette que le PSG n’ait pas joué à fond jusqu’à la fin du match.

« On doit faire un peu plus en deuxième mi-temps »

« Le PSG semble très très fort ? Oui, mais on peut faire mieux. On a gagné 4-1, mais on pouvait gagner 4-0, voire plus avec tout le respect pour l’Olympique Lyonnais, qui est un grand club. Après le 4-0 à la mi-temps, on doit faire un peu plus en deuxième mi-temps. On a forcé quand on devait être un peu plus calme avec la circulation du ballon. Je me sens bien, je me sens confiant. Je veux continuer comme ça pour aider l’équipe. Ma relation avec Mbappé ? Parfois, c’est moi qui vais à l’intérieur et Kylian ouvre, d’autre, c’est Kylian qui est à l’intérieur et c’est moi qui ouvre. C’est la bonne dynamique. Parfois, ce n’est pas possible de très bien faire, mais on essaye de combiner. Ça passe aussi parfois de l’autre côté avec Hakimi et Dembélé. C’est important d’avoir cette dynamique. Que faut-il faire pour être encore meilleur que la saison dernière. Je pense que la constance, c’est important pour un joueur ou une équipe. La saison dernière, on a manqué de constance. On a bien commencé en tant qu’équipe, mais après la Coupe du monde, ce n’est pas une excuse, on a eu un PSG moins fort, moins organisé. Si on continue comme ça, dans la régularité, c’est la clé. Luis Enrique ? Son exigence est importante, la nôtre aussi. Comme je l’ai dit avant, en seconde mi-temps, on a un peu lâché et on ne peut pas faire ça. Si on peut mettre 4, 5,6 ou 7 buts, c’est ça le respect de l’adversaire. Il faut que l’on joue à fond pendant tout le match.«