Vitinha : « Je me sens très bien au PSG, je suis heureux »

Auteur d’une prestation aboutie avec le PSG face au MHSC (victoire 2-6), Vitinha semble on ne peut mieux adapté au collectif de Luis Enrique. La différence entre sa première saison en Rouge & Bleu et aujourd’hui est frappante et se ressent dans son jeu.

A l’occasion de la trêve internationale, Vitinha fait partie des quatre joueurs du PSG qui ont rejoint les rangs de la sélection du Portugal sous les ordres de Roberto Martinez. Après un match de haut niveau au Stade la Mosson face au MHSC (victoire 2-6) lors de la dernière journée de championnat, le milieu de terrain portugais a accordé un entretien au média lusitanien Mais Futebol. L’occasion pour le joueur de 24 ans d’évoquer sa forme actuelle, sa vie à Paris, mais aussi ses coéquipiers et compatriotes que sont Danilo Pereira, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos.

L’adaptation au PSG et à Paris

« Je me sens très bien au PSG, je suis heureux ici. C’est un club très exigeant comme le FC Porto. La forte communauté portugaise en France ? Oui, je confirme. C’est une très grande communauté, et au PSG cela m’a facilité l’adaptation d’avoir Nuno Mendes et Danilo Pereira. Gonçalo (Ramos ; Ndlr) dira la même chose. C’est toujours un plus d’avoir des Portugais qui nous accueillent et nous aident« .

La possibilité de tout gagner cette saison

« C’est une année où je peux être champion d’Europe avec le Portugal et le PSG. Pour tout joueur, il est incroyable de gagner, l’une ou l’autre des compétitions. Honnêtement, je n’ai pas de mot pour décrire ce que ce serait de gagner les deux« .

Les Portugais au PSG …

« Le plus sérieux ? C’est Danilo. Il est le plus expérimenté et le plus adulte. Je dirais que c’est notre papa. Mais je ne le dis que pour l’âge, car il est complètement l’un d’entre nous. Je dirais que Gonçalo est le plus drôle, mais difficile de choisir entre lui et Nuno, qui sont aussi timides lorsqu’ils rencontrent quelqu’un pour la première fois« .

La vie à Paris …

« Disneyland Paris ? J’y suis allé deux fois que je suis ici. Jusqu’à récemment je n’y étais pas allé mais ma femme a insisté pour qu’on y aille. La Tour Eiffel ? Oui, toujours aussi impressionnante, surtout la nuit, parce qu’elle est belle ».

« Conduire sur le rond point de l’Arc de Triomphe ? C’est une erreur d’appeler l’Arc de Triomphe ‘rond point’, car là, celui qui a la priorité est celui qui entrera, celui qui vient de droite. Celui qui est à l’intérieur doit s’arrêter. D’abord j’ai vu les autres faire et maintenant je peux le faire sans problème. C’est un peu anarchique ».

« Le monument que j’aime le plus ? La basilique du Sacré-Cœur. Vivre à Paris ? Pour pouvoir visiter la ville à tout moment, oui. Mais heureusement je vis en dehors du centre car Paris est un chaos quotidien. J’ai besoin de tranquillité. J’aime beaucoup Paris, mais je préfère visiter et revenir à la périphérie ».