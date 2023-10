Vitinha : « Le PSG, c’est vraiment un très grand club »

Auteur d’un bon début d’exercice, Vitinha retrouve des couleurs sous l’égide de Luis Enrique. Le milieu de terrain lusitanien s’est d’ailleurs confié à ce sujet auprès de Téléfoot.

S’il a connu des débuts intéressants pour ses premiers pas en terre parisienne, Vitinha a, par la suite, rencontré quelques difficultés. In fine, sa première saison en tant que joueur du PSG n’a pas été à la hauteur des attentes. Depuis août, la donne est sensiblement similaire avec un Vitinha en confiance et qui possède une place prépondérante dans le système concocté par Luis Enrique. Reste à voir si l’international portugais parviendra à maintenir son niveau de jeu durant les prochaines semaines.

Une chose est sûre, Vitinha se plaît à Paris. C’est notamment ce qu’il a expliqué dans un entretien accordé à Téléfoot. « Le PSG, c’est vraiment un grand club. J’espère que je vais rester très longtemps ici. (…) Je me sens bien sur le terrain. Je fais un bon début de saison et j’ai envie de prolonger cela. Je veux marquer un peu plus cette année. »

Vitinha est également revenu sur l’impact positif de Luis Enrique sur son jeu. « Je pense que les idées de Luis Enrique vont bien avec mon style de jeu. C’est une chose importante pour moi. Je peux encore beaucoup apprendre avec lui. J’ai toujours la technique, cette joie avec la balle, mais avec lui je peux devenir un joueur plus complet. (…) Kylian Mbappé ? Luis Enrique me demande de bien le comprendre. C’est un grand joueur, le meilleur aujourd’hui. Je m’entends bien avec lui, que ce soit sur ou en-dehors du terrain. On combine bien dans les pieds et dans la profondeur. »