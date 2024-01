En clôture de la 18e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Lens. Dans un match où il a eu la maîtrise du ballon, le club de la capitale s’est imposé contre Lens grâce à des buts de Bradley Barcola et Kylian Mbappé. Vitinha a évoqué cette rencontre remportée par les Rouge & Bleu.

Avec les défaites de Nice et Monaco plus tôt ce week-end, le PSG avait une opportunité en or de prendre encore plus d’avance sur ses poursuivants dans la course au titre. Dans un match qu’il a maîtrisé, le PSG aurait pu être mené dès les premières minutes du match. Danilo Pereira a provoqué un penalty après un tacle non maîtrisé sur Wahi. Mais Gianluigi Donnarumma, resté au milieu de son but, a stoppé la tentative de Frankowski (7e). Le PSG a ensuite réussi à prendre l’avantage grâce à un but de Bradley Barcola, bien servi par Kylian Mbappé. Son deuxième but sous le maillot du PSG, une copie conforme de sa réalisation contre Nantes. Le PSG, qui a joué une mi-temps à 10 contre 11, a ensuite maîtrisé la rencontre, se procurant plusieurs occasions sans pour autant réussir à doubler la mise. Alors que Lens poussait en fin de match, le PSG va réussir à s’assurer sa victoire grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de match (0-2, 89e). Une victoire qui permet au club de la capitale de s’envoler en tête de la Ligue 1, avec huit points d’avance sur Nice. Au micro de Prime Video, Vitinha est revenu sur le fait que cela a été le plus difficile pour le PSG lorsque que Lens a été en infériorité numérique.

« Je veux aider l’équipe pendant tout le match »

« Parfois, être en supériorité numérique, c’est difficile. On sent que le match est moins difficile et sans faire exprès, on fait moins d’effort et c’est difficile de mentaliser le fait de continuer de faire les mêmes efforts que quand on est à 11 contre 11. C’est ce qu’il s’est passé ce soir, mais on a quand même gagné, donc c’était un bon match. On sait qu’avec un joueur en plus, on a une supériorité, on peut avoir le ballon encore plus et le conserver avec tranquillité sans se presser d’aller vers le but. Après, le but, il vient naturellement. Mais ça, on ne l’a pas bien fait. On l’a fait d’une manière trop passive, lente et comme ça, c’est difficile. Plus à l’aise dans l’équipe ? C’est important d’enchaîner les bons matches. Je veux aider l’équipe pendant tout le match. Je suis là pour jouer. Mon poste préféré ? C’est sur le terrain. Si je suis sur le terrain, tout va bien. »