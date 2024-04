Après une première saison difficile, Vitinha semble épanoui au PSG. Le milieu de terrain portugais est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de mars de Ligue 1.

Arrivée durant l’été 2023 au PSG, Vitinha avait montré de très belles choses lors de ses premières apparitions sous le maillot Rouge & Bleu. Mais l’international portugais a rapidement baissé de rythme. Les tensions dans le vestiaire avec Lionel Messi et Neymar, notamment, ont pesé sur son moral et ses performances. Avec le départ des deux Sud-Américains l’été dernier, l’ancien du FC Porto a retrouvé son niveau affiché lors de ses premiers pas avec le PSG.

A voir aussi : Luis Enrique sur Vitinha : « Quand on a un joueur dans cet état de forme, on ne peut que le féliciter »

En concurrence avec deux Lillois

Cette saison, Vitinha est l’un des meilleurs joueurs du PSG (38 matches, 7 buts, 5 passes décisives). Le milieu de terrain (24 ans) n’hésite plus à se projeter vers l’avant et tenter des frappes, lui qui a réussi à marquer plusieurs buts de loin cette saison. Il est aussi l’un des organisateurs du jeu du club de la capitale. Des performances qui pourraient être récompensées. En effet, Vitinha est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de mars de Ligue 1. En quatre matches lors de ce mois, le Portugais a marqué deux buts (Montpellier et Marseille) et délivrés deux passes décisives (lors du 6-2 contre Montpellier). Il est en concurrence avec deux Lillois, Jonathan David et Edon Zhegrova. Pour voter pour Vitinha, c’est ici.