Vitinha : « On a montré ce qu’était le PSG »

En clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est offert un récital sur la pelouse de Montpellier (2-6). Avec ce succès, les Parisiens se rapprochent du titre avec 12 points d’avance sur son dauphin.

Après trois matches nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de la Mosson pour y défier Montpellier en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Dans un match où ils ont été bousculés en première mi-temps, lors de laquelle ils ont vu Montpellier revenir à 2-2, les Parisiens sont revenus avec un autre visage et ont surclassé les Montpelliérains avec quatre buts inscrits. Avec ce succès, les Parisiens prennent encore plus d’avance en tête du championnat (2-6) avec 12 points d’avance sur Brest. Au micro de Prime Video, Vitinha, auteur d’une très belle prestation, avec un magnifique but et deux passes décisives, a salué la mentalité de son équipe ce soir.

« Il faut souligner l’attitude et la réaction que l’on a eu après la mi-temps »

« On a fait un très bon match. On a très bien commencé avec les deux buts, après, on a un peu lâché et ça fait mal. On a encore pris deux buts, mais il faut souligner l’attitude et la réaction que l’on a eu après la mi-temps. Ce n’est pas un terrain facile à jouer. Après le 2-2, on aurait pu être inquiet, mais on ne l’a pas été. On a réagi de la meilleure des façons, on a été présent, on a montré ce qu’était le PSG. C’était presque parfait parce qu’on a pris deux buts. Mais c’était un bon soir pour nous. Je monte en puissance ? J’ai l’habitude de dire que dès que je suis sur le terrain, je suis bien. Mais, oui, ça fait plaisir de monter en puissance, de me sentir bien dans le terrain. Après, avec la confiance, les choses viennent naturellement. Il faut continuer comme ça, si on ne donne pas de la constance, ça ne vaut rien. Il faut donner de la continuité. Le plus important, c’est que l’équipe était très bien. On a fait une grande victoire ici. Le titre dans la poche ? On sait que l’on est plus prêt, mais il manque huit matches. Il faut jouer chaque match avec la même intensité et avec une attitude sérieuse. »