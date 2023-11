Vitinha : « On n’a pas réussi à jouer notre jeu »

Lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AC Milan. Une défaite qui relance totalement ce groupe.

Le PSG affrontait l’AC Milan ce mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Milan Skriniar, le PSG a concédé deux buts par Rafael Leao et Olivier Giroud. Après quelques occasions en première période, dont deux par Kylian Mbappé, le PSG s’est éteint en seconde période, ne se montrant dangereux quand toute fin de match. Avec cette défaite (2-1), le PSG retombe à la deuxième place de son groupe, un point derrière le Borussia Dortmund. Au micro de Canal Plus Foot, Vitinha estime que son équipe n’a pas joué son jeu.

« Le deuxième but vient tout changer »

« On savait que c’était un match difficile. On a passé un match difficile avec l’ambiance, mais ça ce n’est pas une excuse. On doit faire mieux. On n’a pas réussi à jouer notre jeu. Après les 15 premières minutes, on est rentré dans le jeu du Milan et pas notre jeu avec la patiente et la possession. Je pense que cela ne nous a pas permis d’avoir le contrôle du match. La deuxième mi-temps, on voulait contrôler le match, mais le but vient tout changer. La vérité, c’est que notre idée de jeu, notre manière de jouer doit rester la même. Après, c’est difficile de trouver des espaces, d’avoir de la patience pour chercher le deuxième but. C’est difficile de parler après le match, on n’a pas revu le match. C’est trop chaud. Mais c’est triste.«