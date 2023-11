En ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Monaco (5-2). Avec ce succès, le club de la capitale s’est bien préparé pour la réception de Newcastle en Ligue des champions mardi soir. Les Parisiens prennent provisoirement quatre points d’avance en tête du championnat. Au micro de Prime Video, Vitinha, qui s’est offert un nouveau très beau but, est revenu sur ce beau succès parisien.

« Une belle victoire contre une grande équipe »

« J’ai marqué plus de buts que la saison dernière. C’est une belle victoire contre une grande équipe de Monaco. Il réalise un très bon début de saison. Ils ont fait un bon match aussi, mais on était meilleur qu’eux. Ça fait du bien de marquer, et quand tu marques, tu es en confiance et tu vas presser haut, tu récupères le ballon et derrière, tu marques le quatrième but. Pourquoi je marque autant ? Parce que j’essaye plus que la saison dernière, c’est ça la raison. La qualité est là, les opportunités aussi. Mais j’essaye aussi de plus frapper. Plus en difficulté en deuxième mi-temps ? Ce n’est jamais un choix de ne pas avoir le contrôle du match. On doit et on veut avoir le contrôle du match pendant tout le match. C’est ce que le coach veut, ce que l’équipe veut. Mais on n’a pas réussi à le faire en seconde période. La vérité, c’est que Monaco, ils étaient un peu mieux en seconde période, même avec nos trois buts. Il faut voir ce qu’il a manqué pour avoir plus le ballon. La première mi-temps était plus pour nous avec le contrôle du match et les occasions. La deuxième mi-temps, non. Les deux buts encaissés, il faut voir ce qu’il s’est passé. Mais c’est normal avec notre idée de jeu, de sortir toujours avec le gardien, depuis derrière.«

« On a hâte de jouer ce match »

Le numéro 17 du PSG a ensuite été questionné sur le fait que le PSG ait progressé depuis le match à Newcastle, prochain adversaire des Parisiens en Ligue des Champions. « Oui on a progressé. On est bien préparé pour le match de Newcastle. On a hâte de jouer ce match et j’espère, comme toujours, que l’ambiance au Parc va être incroyable. Les supporters sont toujours incroyables, mais on va avoir besoin de ça mardi. Cela va être un match de fou.«