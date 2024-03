Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Warren Zaïre-Emery a dévoilé son ambition pour cette rencontre.

Comme tous les supporters du PSG, les joueurs attendent avec impatience le Classico de ce dimanche soir. Les Parisiens voudront confirmer leur succès à l’aller (4-0) et bien préparé les matches contre Rennes, en demi-finale en Coupe de France, et la double confrontation contre le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Ce Classico, est aussi un match très important pour Warren Zaïre-Emery, enfant du club de la capitale.

A voir aussi : Didier Deschamps dithyrambique envers Warren Zaïre-Emery

« On a envie de gagner et pas qu’un peu »

Cadre du PSG depuis le début de la saison, le titi (18 ans) devrait être titulaire lors de ce Classico de la 27e journée de Ligue 1. Dans la presse, on n’était pas d’accord sur son positionnement. Pour Le Parisien, l’international français (2 sélections, 1 but) devrait jouer au milieu de terrain alors que pour l’Equipe, il pourrait débuter au poste de latéral droit. De son côté, Warren Zaïre-Emery a expliqué à plusieurs reprises qu’il n’avait pas de préférence tant qu’il était sur le terrain. Pour Téléfoot, le titi a évoqué ce choc et dévoilé ses ambitions. « C’est sûr que quand on joue à Marseille avec leurs supporters qui poussent, on a envie de gagner et pas qu’un peu. On a envie de bien gagner. »