Warren Zaïre-Emery et son art de la compensation

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est un joueur indispensable au onze de Luis Enrique. Le coach espagnol aime l’art de la compensation du titi.

Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG l’été dernier. Le titi est l’un des meilleurs joueurs du club de la capitale depuis le début de la saison. Utilisé au milieu ou bien sur le côté droit de la défense, l’international français performe sur le terrain. Si ses qualités physiques et de percussion balle au pied sautent aux yeux, son coach a voulu saluer une autre facette de son jeu il y a quelques jours, son art de la compensation. « Je n’ai jamais vu un joueur aussi intelligent au moment de compenser ce que font ses coéquipiers. Pour l’entraîneur que je suis, ça n’a pas de prix », avait lancé Luis Enrique en conférence de presse.

Zaïre-Emery repère les mouvements de ses partenaires et maintient l’équilibre dans l’occupation des zones en phase offensive

L’Equipe note que ce que souligne l’ancien sélectionneur de la Roja, c’est la compensation offensive du numéro 33 du PSG propre à son jeu de position. « Luis Enrique voit la phase de construction avec ballon comme une situation où ses joueurs doivent occuper des zones bien précises et à des hauteurs différentes. Par exemple, vous ne verrez pas les Parisiens déserter complètement une aile pour venir s’associer en nombre dans un espace réduit. Dès lors, chaque déplacement d’un joueur équivaut à une « sortie de zone ». Cette dernière est désertée et doit alors être occupée par un partenaire. Voilà où brille Zaïre-Emery sans ballon, aux yeux de son entraîneur. Le Français repère les mouvements de ses partenaires et maintient l’équilibre dans l’occupation des zones en phase offensive », analyse le quotidien sportif. De ce point de vue, il ne devient pas étonnant de voir Luis Enrique aligner le titi à la place d’Achraf Hakimi lorsque le Marocain est absent : au PSG le latéral droit s’insère dans l’entrejeu en phase de construction, pour donner de l’espace à son ailier, offrir une solution dans le dos des milieux adverses ou attaquer la profondeur, avance l’Equipe.