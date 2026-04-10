Warren Zaïre-Emery, la machine du PSG

Après une saison 2024-2025 compliquée, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son meilleur niveau avec le PSG lors de cet exercice 2025-2026. Il est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique.

Warren Zaïre-Emery est le seul joueur du PSG à avoir joué tous les matches du PSG cette saison. Le titi parisien cumule 3 720 minutes de temps de jeu et reste même sur 39 titularisations consécutives. Que ce soit au milieu de terrain, son poste de prédilection, ou en tant que latéral droit, l’international français performe lors de cet exercice 2025-2026. Au regard des prestations du titi et de sa capacité à maintenir un niveau constant en dépit de l’accumulation des matches, il n’y avait pas non plus de raisons objectives de le remettre sur le banc, estime L’Equipe. Face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery a encore étalé la panoplie du joueur moderne par excellence, un élément que l’on ne bouge pas facilement dans les duels, capable de faire lever le Parc sur une percée balle au pied, avec des facilités techniques et des facultés physiques hors norme, salue le quotidien sportif.

Warren Zaïre-Emery a retrouvé son rayonnement

Son pain noir, le numéro 33 du PSG l’a mangé lors de sa seconde partie de saison dernière, lorsqu’une entorse à une cheville l’a freiné fin janvier et que, à son retour, le trio Ruiz-Vitinha-Joao Neves s’était installé. Jusqu’à la fin de l’été, on a peiné, en interne, à retrouver le joueur rayonnant d’avant-blessure, assure L’Equipe. Au PSG, Zaïre-Emery est assimilé à une voiture du « Paris-Dakar ». Comprendre : un joueur doté d’« un bon moteur », fait pour encaisser les chocs et tenir sur la durée. « Ça se voit dans les duels – alors que ce n’est pourtant pas une spécificité de l’équipe, entend-on au club. Il sait utiliser son corps, aller au contact, avec un développement musculaire important. C’est une machine », conclut L’Equipe.



















