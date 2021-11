Wijnaldum : « Il y a un bon esprit d’équipe »

Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG cet été libre de tout contrat en provenance de Liverpool. Le milieu de terrain néerlandais (30 ans) a du mal à s’adapter à son nouvel environnement. Avec l’absence de Marco Verratti, il pourrait enchaîner une deuxième titularisation demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) contre Leipzig. À la veille de cette rencontre, Gini s’est confié à PSG TV. Extraits choisis.

Le début de saison européen du PSG

« Je pense qu’on a fait de bonnes choses compte-tenu de la pression qu’on avait, et des adversaires affrontés. On va continuer à se battre jusqu’à la fin. Après, nous espérons bien évidemment pouvoir nous rendre la tâche plus simple et gagner des matches plus facilement. Il faut du temps pour s’habituer les uns aux autres pour avoir une très bonne équipe, avec des joueurs qui se connaissent très bien. Nous avons déjà montré que nous sommes là pour nous battre et gagner le match. Nous espérons pouvoir gagner les matches plus facilement qu’en ce moment. Il y a un bon esprit d’équipe et, je pense que vous avez besoin de cela si vous voulez aller loin. »

Leipzig

« C’est toujours difficile. Je pense qu’ils ont déjà montré au Parc des Princes à quel point ils étaient bons. Ils dominaient le match, et puis nous avons marqué deux buts. Nous avons vu à quel point c’était difficile. Je pense aussi que nous, et même Manchester City et le Club Bruges, avons vu combien il est difficile de jouer contre Leipzig. On a vu qu’ils pouvaient faire de belles choses. Ils vont tout faire pour reproduire ce qu’ils ont fait avant. Ce sera donc un match très difficile, aussi parce qu’ils joueront à domicile. Nous devrons donc faire un très bon match pour gagner.«