« Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux ». Georginio Wijnaldum a récemment fait part de son mal-être. Malgré une bonne entrée en jeu face à Angers ce vendredi (2-1), le milieu de terrain néerlandais connaît des premières semaines difficiles au sein du club de la capitale. Ses prestations sans saveur ni valeur ajoutée ne plaident pas en sa faveur. Arrivé au PSG avec un CV bien rempli, l’international néerlandais peine à trouver sa place dans l’animation mise en place par Mauricio Pochettino. Notre journaliste, Raphaël Hassine, revient sur le parcours du joueur et tente d’expliquer les difficultés d’un taulier.

Un CV long comme le bras aux Pays-Bas !

Saison 2006-2007, l’Olympique lyonnais est champion de France pour la sixième fois de son histoire. Edwin van der Sar, Ryan Giggs et Cristiano Ronaldo sont sacrés champions d’Angleterre sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Le 23 mai 2007, l’AC Milan prend sa revanche sur le Liverpool FC et remporte sa septième Ligue des Champions. Georginio Wijnaldum fait ses débuts en professionnel avec le maillot du Feyenoord Rotterdam le 8 avril 2007 contre le FC Groningen de Luis Suarez et Goran Lovre. Cette rencontre de la 31ème journée de l’Eredivisie se conclut par une lourde défaite (0-4) pour les hommes de Erwin Koeman.

Le jeune milieu est utilisé avec parcimonie par son entraîneur lors de la saison 2007-2008 : douze matchs toutes compétitions confondues. Le natif de Rotterdam inscrit son premier but contre Almelo le 2 décembre 2007 lors de la 13ème journée de Championnat. Cette saison, son club remporte la Coupe des Pays-Bas. Le jeune milieu de terrain décroche sa place de titulaire lors de la saison 2008-2009. Il dispute 45 matchs toutes compétitions confondues dont 6 en Coupe de l’UEFA et marque 5 buts. En cinq saisons sous les couleurs du Feyenoord Rotterdam, le milieu dispute 135 matchs, inscrit 25 buts et offre 11 passes décisives.

Le 1er juillet 2011, Georginio Wijnaldum s’engage avec le PSV Eindhoven. Au cours de la saison 2010-2011, les hommes de Fred Rutten ont terminé à la troisième place du Championnat, et sont éliminés en quarts de finale de l’Europa League ainsi que de la Coupe des Pays-Bas. Pour sa première saison au PSV, le Néerlandais est utilisé principalement comme milieu de terrain récupérateur mais son entraîneur le fait parfois monter d’un cran sur le terrain à un poste plus offensif au milieu. 50 matchs pour 14 buts : Gini ne prend pas son temps pour briller sous ses nouvelles couleurs.

La saison 2014-2015 sera la dernière de Georginio Wijnaldum au PSV. Le milieu de terrain offensif et capitaine dispute 44 matchs et inscrit 18 buts toutes compétitions confondues. Le club néerlandais est porté par une attaque de feu : Memphis Depay / Luuk de Jong. Les deux nouveaux attaquants du FC Barcelone marquent respectivement 27 et 25 buts. Le PSV est sacré champion pour la 22ème fois de son histoire, son premier titre depuis la saison 2007-2008. Champagne !

À la conquête du royaume d’Angleterre… et de France ?

Joueur majeur de l’Eredivisie entre les saisons 2008-2009 et 2014-2015, Georginio Wijnaldum quitte son pays pour l’Angleterre et sa prestigieuse Premier League. Il signe le 11 juillet 2015 à Newcastle. Le club anglais débourse 20 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain. 40 matchs, 11 buts dont un quadruplé contre Norwich, un titre de meilleur buteur du club cette saison et une relégation. L’aventure de Gini chez les Magpies ne dure qu’une saison.

Le 22 juillet 2016, le milieu de terrain polyvalent néerlandais s’engage avec le FC Liverpool jusqu’en juin 2021. Cinq saisons ponctuées par une victoire de Ligue des Champions en 2018-2019, une Supercoupe de l’UEFA 2019, une Coupe du monde des clubs en 2019 et un titre en Premier League en 2019-2020. Le Néerlandais porte le maillot des Reds à 237 reprises, inscrit 22 buts et offre 16 passes décisives. Il est utilisé principalement au poste de milieu relayeur par son entraîneur Jürgen Klopp.. Une position moins offensive que celle qu’il occupait lors de ses saisons aux Pays-Bas. Moins buteur, le joueur est malgré tout un pion majeur du système de jeu du technicien allemand.

Gini croise la route du Paris Saint-Germain lors de l’épopée européenne de son club en 2018-2019. Le 18 septembre 2018, il est titulaire au milieu de terrain avec James Milner et Jordan Henderson dans le 4-3-3 de Jürgen Klopp. Les Reds s’imposent sur le score de 3-2 après un match épique. Le 28 novembre 2018, les Parisiens s’imposent sur le score de 2 buts à 1. Le Néerlandais est remplacé à la 66ème minute de jeu par Naby Keïta. Lors de la suite de la compétition, les joueurs de Liverpool éliminent le Bayern Munich, le FC Porto, le FC Barcelone pour enfin s’imposer en finale contre Tottenham.

Georginio Wijnaldum prend part aux 38 journées de Premier League en 2020-2021. Le milieu de terrain porte le brassard de capitaine à neuf reprises en Championnat. Au sein du 4-3-3 de Jürgen Klopp, il est accompagné de Fabinho, Milner, Keïta, Thiago ou encore Henderson. Rarement utilisé comme pointe basse devant la défense, il enchaîne les matchs comme relayeur. Il inscrit 3 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues. L’international néerlandais dispute ses dernières minutes avec le maillot de Liverpool le 23 mai 2021 à domicile face à Crystal Palace (victoire 2-0). Il peut enfin accomplir le rêve de sa vie : jouer au Paris Saint-Germain.

Quelle place au Paris Saint-Germain ?

Georginio Wijnaldum possède des références en tant que numéro 8 dans un milieu à trois mais il est également capable d’évoluer plus haut sur le terrain en meneur de jeu. Lors de la conférence de presse précédant le Trophée des Champions, Canal Supporters avait demandé à l’entraîneur parisien quelle était, selon lui, la position préférentielle de sa nouvelle recrue néerlandaise. Mauricio Pochettino avait loué la polyvalence du néo-parisien, sa capacité de projection vers l’avant et de construction du jeu. Le milieu de terrain atterrit dans la capitale française après un Championnat d’Europe des Nations réussi sur le plan personnel malgré une élimination précoce de sa sélection.

Avant le début de la saison, la presse spécialisée imaginait un milieu de terrain à trois avec Leandro Paredes devant la défense accompagné de Marco Verratti et Georginio Wijnaldum comme milieux relayeurs. Cette formule écartait Angel Di Maria du onze de départ au profit d’une attaque à trois animée par Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Cependant, les équipes types des journaux et des réseaux sociaux se heurtent parfois à la réalité du terrain. Georginio Wijnaldum fait face à la concurrence inattendue de Gana Gueye et Ander Herrera, révélations estivales. Ces deux joueurs jouent le rôle qu’aurait dû jouer le Néerlandais : récupérateur capable de se projeter vers l’avant et apporter le nombre dans la surface de réparation adversaire.

Au-delà de la concurrence, le numéro 18 parisien paye les errances tactiques de son entraîneur. Mauricio Pochettino tâtonne. Le Néerlandais a déjà joué sur un côté dans un 4-4-2, en relayeur dans un milieu à trois ou encore en tant que meneur de jeu derrière Mbappé et Icardi. Ces balades n’aident pas à l’adaptation et à la création d’automatismes.

Le Néerlandais a-t-il déjà laissé passer sa chance ? Il est sûrement trop tôt pour tirer des conclusions. L’infirmerie du Paris Saint-Germain est souvent remplie, la pandémie de Covid-19 n’est pas derrière nous et la CAN arrive très vite (Gana et Hakimi vont manquer, olalalala). Georginio Wijnaldum n’a pas dit son dernier mot. Patience.