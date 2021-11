Leipzig / PSG : Le groupe parisien avec Mbappé et sans Messi

Ce mercredi à 21h (RMC Sport 1 et Canal Plus), le PSG affrontera le RB Leipzig – au Red Bull Arena – à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions. Premier du groupe avec 7 points, le club de la capitale pourra accroître ses chances de qualification face à un adversaire qui s’est incliné lors des trois matches de la phase aller. Et pour cette rencontre, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – a convoqué un groupe de 22 joueurs.

Comme annoncé par certains médias, Leo Messi ne sera pas présent pour cette rencontre face au club allemand, tout comme Sergio Ramos (reprise), Leandro Paredes (quadriceps) et Marco Verratti (hanche). De son côté, Kylian Mbappé est apte pour ce déplacement en Allemagne. Après trois matches de suspension en C1, Ángel Di María effectue son retour. Pour rappel, Sergio Rico, Juan Bernat et Rafinha ne sont pas présents dans la liste Ligue des champions du PSG. Voici ci-dessous le groupe retenu par Mauricio Pochettino.

Le groupe du PSG