Le PSG s’est envolé du côté de Leipzig ce mardi pour disputer demain son quatrième match de Ligue des Champions. Face au club allemand, les Rouge & Bleu peuvent compter sur le retour de Kylian Mbappé mais pas celui de Leo Messi. L’Argentin est forfait pour une gêne à la cuisse et une douleur à un genou. Une bien mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain selon Dominique Sévérac sur le plateau de La Chaîne L’Équipe.

« Est-ce un coup dur pour le PSG l’absence de Messi ? Il faut rappeler que Messi c’est trois buts en Ligue des Champions, et mercredi c’est Ligue des Champions. Messi est venu au PSG pour remporter la Ligue des Champions, et mercredi c’est Ligue des Champions… Mais surtout le Paris Saint-Germain est une équipe qui fait 0-0 à Marseille, qui gagne péniblement contre Lille et Angers à chaque fois 2-1. Donc quand vous n’avez pas de marge comme ça sur vos adversaires, souvent vous faites les différences avec vos individualités et quelle est la plus belle avec Mbappé ? Qui a du génie ? Eh bien c’est Leo Messi… Donc forcément, c’est un gros coup dur ! »