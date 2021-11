Analyse CS : le 3-5-2, le système idéal pour le PSG ?

Le mercato de l’été dernier s’est révélé comme historique pour le PSG. De grands joueurs sont arrivés dans l’effectif : Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Hakimi. De quoi aider le club de la capitale mais aussi perturber les plans déjà établis par Mauricio Pochettino la saison dernière. Depuis le début de la saison, l’entraîneur argentin a utilisé des systèmes différents. Avec la qualité des joueurs dont Pochettino dispose, le 3-5-2 semble s’imposer peu à peu dans les esprits. L’entraîneur parisien a même ouvert la porte à l’utilisation durable de celui-ci, après la rencontre face au LOSC vendredi soir (2-1). Alors, le 3-5-2 est-il le système idéal ? Et comment pourrait-il être utilisé ? Analyse.

PSG / LOSC : 30 minutes qui font réfléchir

Si nous avons décidé de faire une analyse autour de ce système c’est aussi parce qu’il s’est avéré être un remède quand tout va mal. Face au LOSC ce vendredi, les coéquipiers de Marquinhos souffraient face aux transitions rapides. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont trouvé de nombreuses failles dans la défense parisienne mais à partir de la 60e minute, le 3-5-2 de l’ancien coach de Tottenham à changer le cours du match. Avec une défense à trois, son équipe s’est montrée plus dangereuse. Les Parisiens ont pressé haut et Lille a dû reculer petit à petit dans son propre camp. Les Rouge et Bleu étaient plus structurés et ont trouvé plus facilement la largeur. Individuellement, Neymar était plus libéré et Di Maria s’est mué en sauveur. De quoi donner des axes de réflexion à l’entraîneur Parisien.

Le 3-5-2 n’est pas forcément la solution à tout. On l’a bien vu face à Leipzig en Ligue des Champions, le PSG n’était pas forcément plus séduisant dans le jeu mais avec l’effectif dont dispose l’entraîneur et la seconde période face à Lille, adopté ce système devient de plus en plus pressant. Depuis le début de la saison, Sergio Ramos n’a toujours pas joué le moindre match. Lors de ces dernières semaines, Pochettino attendait-il le retour du défenseur espagnol pour aligner le 3-5-2 ? Ce qui est sûr, c’est que ce dernier a récemment ouvert la porte à l’utilisation plus régulière de ce système. On le sait, il est plus complexe de jouer en 3-5-2 plutôt que d’évoluer en 4-4-2 ou en 4-3-3. Néanmoins, l’effectif de cette saison à été modelé autour d’un tel système.

Le positionnement en 3-5-2

En défense, Sergio Ramos n’étant pas là, Kimpembe, Marquinhos et Kehrer pourraient être alignés ensemble. Le choix de Kehrer se justifie par le fait que seul lui propose un profil cohérent pour ce poste. Le rôle des trois défenseurs centraux sera primordial. En phase offensive, les deux latéraux sur les côtés devront se rapprocher vers la ligne de touche. Cet étirement facilite la construction du jeu. Il faudra être bon dans les relances pour trouver les milieux de terrain. En piston, on retrouverait Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite. Ce sont des joueurs qui ont l’habitude d’évoluer à ce poste. Mendes au Sporting Lisbonne et Hakimi à l’Inter Milan sous Antonio Conte. Au milieu de terrain, Verratti serait évidemment le premier choix. Il sera néanmoins indisponible entre quatre et six semaines. On pourrait donc Imaginer Idrissa Gueye et Herrera juste devant la défense à trois. Les milieux de terrain peuvent apporter le surnombre lors des phases offensives ou du pressing à la perte de la balle. Lionel Messi et Kylian Mbappé pourraient être alignés ensemble sur le front de l’attaque. Juste derrière, en position de numéro dix, nous pourrions imaginer Neymar. Il pourra proposer des solutions plus basses sur le terrain et tourner autour des deux attaquant de pointe.

L’animation d’un 3-5-2 pour le PSG

En comptant les pistons, le PSG évoluerait en supériorité numérique au milieu de terrain. Avoir 5 joueurs dans l’entre-jeu aide à être performant lors des pressing ou contre pressing. C’est aussi plus facile de construire le jeu, puisque l’on libère plus de lignes de passe. Le point négatif se concentre autour des pistons. Lors des transitions offensives, Mendes et Hakimi se comporteront comme des ailiers. À la perte de la balle, il faudra rapidement revenir pour former une ligne de cinq en défense. Cependant, les deux joueurs du PSG sont des spécialistes à ce poste et ont montré à plusieurs reprises leur capacité à faire des allers-retours incessants. Par ailleurs, les milieux de terrain pourront couvrir les assauts des pistons en s’installant dans les couloirs ou en se positionnant entre les trois défenseurs centraux. Offensivement, c’est une bonne idée de rapprocher Mbappé, Messi ou Neymar. Ces derniers matchs ont montré que les trois joueurs évoluaient assez éloignés. Le numéro 7 parisien a besoin de prendre la profondeur et pourra être accompagné de Messi, avec qui il a une bonne complémentarité. Neymar serait le chef d’orchestre. Pochettino devra lui demander de faire des efforts défensifs et d’alimenter en ballons les deux de devant. Recentrer Messi dans l’axe pourrait s’avérer une bonne chose. En collant la ligne de touche, il s’isole et gêne Hakimi dans ses courses.

Nous vous remercions d’avoir lu cet article. N’hésitez pas à nous dire si l’utilisation de ce 3-5-2 aiderait les Parisiens à élever leur niveau de jeu sur le terrain !