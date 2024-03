Will Still : « On ne va pas aller à Paris et s’écraser, on va y aller pour jouer »

Ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade de Reims à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1.

Après sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce week-end. À cette occasion, le leader du championnat recevra – au Parc des Princes – le Stade de Reims, dans le cadre de la 25e journée du championnat. Invaincu depuis le 7 novembre dernier et une défaite 2-1 sur la pelouse de l’AC Milan en Ligue des champions, le club parisien aura à coeur de poursuivre sa série d’invincibilité et par la même occasion de maintenir sa mainmise sur le championnat. De son côté, le Stade de Reims connaît un trou d’air après un bon début de saison. Depuis la reprise en janvier, les Rémois se sont seulement imposés à deux reprises sur les sept derniers matches de Ligue 1. Des contre-performances qui les placent à la 9e place de L1, à six points du 5e, l’OGC Nice. Les Champenois restent notamment sur une courte défaite sur leur pelouse face au LOSC (0-1).

« Collectivement, il y a une certaine identité de jeu qui est très claire et assez imposante au PSG »

Présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi, l’entraîneur du Stade de Reims – Will Still – s’est exprimé sur ce déplacement au Parc des Princes. Et le coach belge-britannique de 31 ans ne compte pas venir à Paris sans se battre : « Le PSG ? On connaît toutes les qualités individuelles qu’ils peuvent avoir. Collectivement aussi il y a une certaine identité de jeu qui est très claire et assez imposante. Ça a évolué depuis le match aller, mais ça reste le Paris Saint-Germain, qui vient de gagner en Ligue des champions et qui est la meilleure équipe de France. On ne va pas aller là-bas et s’écraser, on va aller là-bas pour jouer. On va essayer de faire les choses au mieux et essayer de donner la plus belle image du Stade de Reims (…) Il ne faut pas négliger la qualité de la Ligue 1 Uber Eats. Il n’y a pas un match facile, peu importe où tu vas, peu importe contre qui tu joues, tout le monde est capable de battre tout le monde. Ça fait la beauté de la Ligue 1 cette saison, c’est chaud, c’est très très dur et il y a un vrai niveau. » Pour cette rencontre, le Stade de Reims sera privé de de Maxime Busi (cuisse) et Joseph Okumu (adducteurs). En revanche, Thomas Foket fait son retour après son match de suspension.