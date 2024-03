Au retour de la trêve internationale, le PSG et le FC Barcelone préparent leur quart de finale de Ligue des Champions qui se jouera le 10 avril prochain. Sur la pelouse du Parc des Princes, des joueurs côté Catalan ne devraient pas répondre présents.

Après la trêve internationale, le PSG s’apprête à disputer le 107e Classique de son histoire face à l’Olympique de Marseille (ce dimanche 31 mars à 20h45 sur Prime Video). En Espagne, le FC Barcelone va recevoir Las Palmas ce samedi (21h) dans le cadre de la 30e journée de Liga. C’est dans ce contexte, en avant match, que Xavi s’est rendu en conférence de presse. L’occasion pour le technicien catalan de faire une revue d’effectif à 12 jours de la manche aller face au PSG : « Tout le monde va bien, sauf Christensen qui traîne encore sa tendinite au tendon d’Achille, il ne devrait pas être là demain. Pour Ter Stegen, ce n’était qu’un coup« , a déclaré Xavi, qui a également confirmé le retour de Ferran Torres, ainsi que celui de Ronald Araújo à l’entraînement. Dans la foulée de la revue d’effectif, le coach du FC Barcelone a été interrogé sur la double confrontation à venir face au Paris Saint-Germain : « Ce qui m’intéresse, c’est le retour de trêve et de se remettre en mode club, plus que le match du PSG. On est concentré sur le championnat, on veut gagner les 3 points pour mettre de la pression au Real […] C’est positif d’avoir des jours pour s’entraîner, bien préparer le match face au PSG. On a hâte, mais on est d’abord concentré à 100% sur demain, car ce ne sera pas un match facile« .

Comme son homologue du Paris Saint-Germain, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone a été interrogé sur l’effectif adverse : « Beaucoup de joueurs du PSG pourraient jouer pour le Barça, beaucoup ont un niveau similaire. De la même manière que Luis Enrique a dit que beaucoup de joueurs du Barça pourraient jouer là-bas, beaucoup de là-bas pourraient aussi jouer ici« .