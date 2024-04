Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Xavi s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG et le FC Barcelone retrouvent les quarts de finale de la Ligue des champions trois ans après pour les Parisiens, quatre pour les Barcelonais. Demain soir, les deux équipes s’affrontent en quarts de finale aller sur la pelouse du Parc des Princes. À la veille de cette rencontre, Xavi, le coach barcelonais, s’est présenté en conférence de presse. La rencontre de demain, un plan anti-Mbappé, sa réaction à la déclaration de Luis Enrique, Ousmane Dembélé… Extraits choisis.

Le quart de finale

« Ça fait quatre ans que le Barça n’a pas joué de quarts de finale. Nous sommes dans un bon moment, notre équipe peut aussi gagner le championnat. L’équipe de Luis Enrique peut aussi gagner, ils ont l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Mais nous sommes très concentrés pour les battre. »

La déclaration de Luis Enrique sur l’ADN Barça

« Vous le connaissez, il est comme ça. On a une bonne relation, j’ai du respect pour lui. C’est l’un des meilleurs coachs du monde. Il a une très belle équipe. Nous affrontons un adversaire compliqué. Nous avons tous les deux l’ADN Barça. C’est la même chose pour Arteta et Guardiola, nous sommes tous les quatre en quart de finale. Il faudra avoir la possession, il faut faire beaucoup de choses pour gagner. Nous avons tous les deux envie de gagner et nous avons identifié les mêmes choses pour y arriver. Nous cherchons tous les deux la même chose. »

Un plan anti-Mbappé

« Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Vitinha… C’est ça toute l’équipe du PSG. Le buteur est Mbappé, on le sait. Il faut être agressif, bien le marquer, être attentif. Le PSG est l’une des meilleures équipes du monde en transition. »

La bataille du milieu

« Les joueurs de Luis Enrique sont les plus intenses du monde. J’ai travaillé avec lui, je sais son niveau d’exigence. Ca va être très difficiel pour nous d’avoir le ballon dans le camp adverse. »

Le départ d’Ousmane Dembélé du Barça

« On a reçu un message d’Ousmane Dembélé. Il m’a dit qu’il venait ici à Paris et qu’il allait m’expliquer tout ça. »

Les clefs du match

« On ne peut pas prévoir le foot. On va essayer de tout contrôler. Luis Enrique a beaucoup d’options. Il a beaucoup changé de système, il travaille très bien. C’est un grand entraîneur. Ca va être une confrontation intense. »

Le match de demain

« C’est un défi, une grande responsabilité. Les supporteurs sont très excités, il y a beaucoup d’envie. On est tous motivés. Nous affrontons une équipe qui peut gagner la Champions League et qui a l’un des meilleurs entraîneurs du monde. C’est ce qui fait que le match de demain est un défi. »

A voir aussi : Ousmane Dembélé : « J’espère que je gagnerai la Ligue des Champions avec le PSG »

Le favori

« Ce n’est pas une stratégie. Ils sont les favoris car ils ont une grande une équipe. Nous sommes excités mais c’est vrai que nous ne sommes pas les favoris. Je le pense vraiment. Je pense que le favori est le PSG. Ils ont ajouté Ousmane Dembélé l’été dernier. »

La rivalité PSG / Barcelone

« C’est difficile à gérer tout cela. J’espère que rien ne va se passer, que les gens vont passer un bon moment pendant le match, avec beaucoup de respect entre les supporteurs des deux équipes. »

L’état de son groupe

« Je suis certain que tous ceux qui ont voyagé, sauf surprise, seront disponibles demain. »