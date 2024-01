Prêté par le PSG au RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison, Xavi Simons aura également son mot à dire s’il souhaite prolonger son prêt en Allemagne.

L’été dernier, le PSG a réalisé un excellent coup sur le marché des transferts. Un an après son départ libre du club, Xavi Simons a été rapatrié par le board parisien depuis le PSV Eindhoven contre la modique somme de 6M€, grâce à une clause exclusive présente dans le contrat du joueur. Dans la foulée, le club parisien a prêté sans option d’achat son Néerlandais de 20 ans au RB Leipzig. Performant avec le club allemand (6 buts et 9 passes décisives en 26 matches), les dirigeants du RBL ont rapidement fait savoir leur intention de prolonger d’une saison supplémentaire le prêt du joueur pour la saison 2024-2025. Si le PSG se montre plutôt réticent à cette idée, il faudra également prendre en compte l’avis du joueur.

Le PSG est prêt à discuter

Et selon les dernières informations de Sky Sport Allemagne, il n’est pas exclu que le prêt du Titi se prolonge d’une année supplémentaire. À l’heure actuelle, le joueur de 20 ans doit retourner à Paris à la fin de son prêt mais, il « peut toutefois participer aux décisions concernant son avenir et son prêt au RB Leipzig. » Sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Xavi Simons s’est rapidement imposé comme une valeur sûre du RB Leipzig, qui occupe actuellement la 4e place de Bundesliga. Toujours selon Sky Sport, « le joueur de 20 ans a son mot à dire sur son avenir. Si Xavi Simons veut absolument continuer à faire de la magie avec les Red Bulls la saison prochaine, Paris est prêt à discuter. » De son côté, le RB Leipzig crée les conditions nécessaires pour conserver une année supplémentaire l’international néerlandais et a déjà fait tout son possible pour prolonger son prêt. Reste désormais à connaître la position du principal intéressé, qui a rappelé à plusieurs reprises sa joie d’évoluer en Allemagne cette saison.