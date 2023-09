Après avoir obtenu le prêt sans option d’achat de Xavi Simons cette saison, le RB Leipzig compte bien prolonger l’aventure du Néerlandais plus longtemps en Allemagne. Et le principal intéressé est resté assez flou sur son avenir à court terme.

Profitant d’une clause dans le contrat du joueur, le PSG a réussi à faire revenir Xavi Simons cet été. Après une saison au PSV Eindhoven, le Néerlandais de 20 ans est revenu contre la somme de 6M€ et a signé un contrat jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu. Mais afin de poursuivre sa progression, le milieu offensif a décidé de poursuivre sa carrière au RB Leipzig, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Et pour le moment, l’international néerlandais donne grandement satisfaction avec 3 buts et 4 passes décisives en 8 matchs disputés. Satisfait du rendement du Parisien, la direction du RBL a clairement exprimé son intention de prolonger l’aventure de Xavi Simons en Allemagne au-delà de la saison 2023-2024. « Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu’il reste avec nous à l’été 2024″, avait récemment déclaré le directeur sportif du club, Max Eberl.

« On ne peut rien prédire dans le football »

Et à quelques jours du choc face au Bayern Munich en Bundesliga (samedi à 18h30), Xavi Simons a été questionné sur une possible prolongation au RB Leipzig dans un entretien avec le journaliste de Sky Sport, Philipp Hinze. Et le joueur, lié au PSG jusqu’en 2027, est resté assez flou dans sa réponse. « Je me sens déjà chez moi. J’apprécie mon séjour ici et j’aime jouer pour Leipzig. Je veux réussir, laisser ma marque dans le club. (….) On ne peut rien prédire dans le football. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. Mais maintenant, je me concentre sur samedi soir. » Reste désormais à connaître la position du PSG dans ce dossier.