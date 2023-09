De nouveau sous contrat avec le PSG et prêté au RB Leipzig cette saison, Xavi Simons s’est confié sur son évolution et son été agité.

En juin 2022, Xavi Simons avait quitté, à la surprise générale, le PSG libre de tout contrat pour s’engager jusqu’en 2027 avec le PSV Eindhoven. Mais le board parisien avait réussi à glisser une clause de rachat prioritaire dans le contrat de son Titi. Et après un exercice 2022-2023 de haut vol aux Pays-Bas (22 buts et 12 passes décisives en 48 matches), les dirigeants parisiens ont décidé de lever cette clause à hauteur de 6M€ avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig. Et l’international néerlandais, appelé lors de cette trêve internationale avec les Oranje, a rapidement pris ses marques dans sa nouvelle formation avec 2 buts et 3 passes décisives en quatre matches et une SuperCoupe d’Allemagne brillamment remportée face au Bayern Munich (3-0).

« Mon ambition est d’atteindre un jour le plus haut niveau du football »

Et à l’occasion de cette première coupure internationale, Xavi Simons a donné un entretien au média néerlandais, AD Sportwereld. Et il estime que son arrivée en Allemagne est une étape intermédiaire importante dans sa carrière. « Le choix s’est porté sur le RB Leipzig et c’est une bonne chose. Je ne voulais pas faire un grand pas après le PSV. Leipzig me convient parfaitement. Cela me convient parfaitement (…) L’aspect sportif a joué un rôle dans mon choix. Je ne voulais pas faire un grand pas après le PSV. Ce n’est pas raisonnable. Je pense que Leipzig peut être une étape intermédiaire. Si je suis performant ici, quelque chose d’encore plus grand viendra naturellement. Mon ambition est d’atteindre un jour le plus haut niveau du football. J’en rêve. »

Et les bénéfices de la Bundesliga se ressentent déjà sur Xavi Simons, comme il l’a expliqué : « Après un mois et demi en Allemagne, j’ai déjà pris quelques kilos. Que des muscles en plus. La Bundesliga est une compétition de duels, de courses, de jeu physique. L’entraîneur exige que tout le monde fasse beaucoup de mètres, même les joueurs techniques. J’étais fatigué après chaque match et c’est très bien ainsi. Je vois cela comme un investissement sur moi-même. » Une évolution physique importante pour le milieu offensif de 20 ans, qui retrouvera le PSG à l’issue de la saison, club avec lequel il est lié jusqu’en 2027.

Dans cet entretien au média néerlandais, Xavi Simons est également revenu sur son été agité. « Jusqu’au début du mois de juin, j’étais entièrement occupé par la qualification en Ligue des champions avec le PSV. Lors de la dernière journée, nous avons gagné contre l’AZ, ce qui nous a permis d’obtenir la deuxième place et d’accéder aux tours préliminaires. Ensuite, il y a eu la Ligue des Nations avec les Oranjes, puis on s’est assis avec ma famille et le directeur commercial. Avant l’AZ, il y avait déjà des discussions avec des clubs, puis par l’intermédiaire de mon agent. Plus tard, de nombreux entraîneurs vous appellent eux-mêmes pour vous expliquer leur projet et vous dire ce qu’ils pensent de vous. L’entraîneur de Leipzig (Marco Rose, ndlr) me voulait tellement, et j’ai tout de suite aimé le projet du club. Tous les autres clubs, je leur suis reconnaissant d’avoir pris le temps de m’appeler, mais Leipzig s’est démarqué. »