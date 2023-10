Youth League – Le PSG arrache un précieux succès à Newcastle

L’équipe U19 du PSG défiait Newcastle sur sa pelouse ce jour. Un déplacement bien négocié par les joueurs de Zoumana Camara, victorieux sur le score de 1-0.

Les titis parisiens devaient absolument remonter sur le pont de la meilleure des manières en Youth League ce mercredi face à Newcastle. Car oui, la défaite inaugurale à domicile contre le Borussia Dortmund ne représentait pas vraiment un bon départ, loin s’en faut. Reste que la partie opposant les deux équipes en terre britannique ce jour n’a pas été des plus intéressantes. Les derniers instants se sont toutefois révélées favorables aux Rouge et Bleu.

Un but dans les ultimes instants

Tout au long des 90 minutes, voire un peu plus, les 22 acteurs ont eu énormément de mal à prendre l’ascendant au sein d’un match assez pauvre. Mais alors que l’on pensait que le nul serait l’épilogue final, Thomas Cordier, opportuniste consécutivement à un ballon relâché par le portier adverse, catapultait la sphère dans la cage des Magpies (0-1, 90+1′). Un but salvateur qui permet donc au PSG de glaner son premier succès. De son côté, le Milan AC, tombeur de Newcastle (4-0), a réitéré en s’offrant le Borussia Dortmund (2-1). Ethan Mbappé et ses coéquipiers affronteront ces mêmes Lombards le 25 octobre prochain pour le compte de la 3e journée de la phase de poule de la Youth League.