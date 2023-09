Youth League : le PSG rate le coche pour son entrée en lice

Les jeunes pousses du PSG lançaient leur campagne de Youth League ce jour face au Borussia Dortmund. Un match qui a finalement tourné à l’avantage des visiteurs, victorieux sur la plus petite des marges.

Avec un effectif bien différent de celui de la saison passée, les U19 du PSG retrouvaient la Youth League en ce mardi après-midi. Et comme leurs ainés, ceux-ci accueillaient le Borussia Dortmund. Les Rouge et Bleu avaient donc l’opportunité parfaite de prendre leur revanche face aux mêmes Borussens les ayant écarté de cette même Youth League au stade des huitièmes de finale en 2022-2023.

À voir aussi : les chiffres à retenir avant PSG / Borussia Dortmund

🚨 La disponibilité de Manuel Ugarte au coup d'envoi ne faisait, ce mardi midi, que peu de doutes 💪🇺🇾



[L'Équipe] pic.twitter.com/IZMtD8Vn1u — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 19, 2023

Une défaite amère mais logique

Les Parisiens sont plutôt bien entrés dans leur partie. Sangaré avait même une belle occasion d’ouvrir la marque. Sa frappe, légèrement trop croisée, fuyait toutefois le cadre. Problème, Rijkoff, lui, ne tremblait nullement au moment de donner un but d’avance au BorussiaDortmund d’une reprise limpide (0-1, 30′). Un véritable coup dur et un avantage après lequel les joueurs de Zoumana Camara vont courir tout au long des 90 minutes. Zague, lors du second acte, se créait bien une situation intéressante consécutivement à une belle passe d’Ethan Mbappé, reste que la copie rendue n’a clairement pas été à la hauteur. Le score n’évoluait pas et le PSG s’incline donc lors de son entrée en lice. L’expulsion de Serif Nhaga, en toute fin de rencontre, n’arrangeait rien. Un second revers en quelques jours, après celui concédé face au Havre, qui appelle une vraie réponse dans les semaines à venir.