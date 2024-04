Face à la lanterne rouge Clermont (1-1), Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif. L’occasion parfaite pour le Titi, Yoram Zague, de disputer ses premières minutes.

Opposé au Clermont Foot ce samedi soir, le PSG a obtenu le match nul sur sa pelouse (1-1) grâce à une égalisation tardive de Gonçalo Ramos. Et quatre jours avant le quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, Luis Enrique avait décidé de faire un large turn-over. Avec les absences de Nuno Mendes et Lucas Hernandez, l’occasion était parfaite pour Yoram Zague de faire ses premiers pas avec son club formateur. Le latéral de 17 ans a disputé l’intégralité de la rencontre au poste de latéral gauche, en livrant une prestation intéressante dans son couloir.

« On va travailler plus pour revivre ce genre d’expérience »

Au micro de PSG TV, Yoram Zague est revenu sur cette journée qui sera marquée à vie dans sa mémoire. « Franchement, c’était incroyable. Sur le moment, tu ne te rends pas compte, on te demande de jouer, d’appliquer les conseils du coach, mais à la fin du match, franchement, c’est incroyable. Quand tu vois le public qui t’encourage, qui crie et qui te supporte. Franchement, c’est quelque chose que je n’aurais pas imaginé. Je suis très content et très fier. Aujourd’hui, c’était la première. On va essayer de travailler, on va travailler plus à l’entraînement pour revivre ce genre de moments. Ce n’est que du bon pour nous et pour la suite. On va travailler plus pour revivre ce genre d’expérience. »